Din cuprinsul articolului Cum se scad plățile pentru restanțele acumulate la întreținere? Ce trebuie să știe proprietarii și administratorii de bloc?

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a stabilit printr-o decizie definitivă modul în care se aplică imputația plăților atunci când un proprietar are mai multe datorii restante la întreținere. Hotărârea vine pentru a elimina confuziile privind ordinea în care se sting restanțele acumulate de-a lungul timpului.

Potrivit deciziei nr. 1508/2015 din 4 iunie 2015, ÎCCJ a arătat că imputația plății trebuie făcută conform principiilor prevăzute de fostul articol 1113 din Codul Civil și actualul articol 1509 din Noul Cod Civil. Astfel:

dacă o datorie este scadentă și alta nescadentă, plata se impută asupra celei scadente, chiar dacă debitorul ar prefera să achite alta;

dacă toate datoriile sunt scadente, plata se aplică celeia mai oneroase pentru debitor – adică acelei datorii care îl dezavantajează mai mult;

dacă datoriile sunt scadente și deopotrivă de oneroase, suma se impută asupra celei mai vechi;

dacă toate datoriile sunt scadente, egale ca vechime și onerozitate, plata se distribuie proporțional între ele.

În plus, ÎCCJ a subliniat că regulile privind imputația plăților au caracter supletiv, ceea ce înseamnă că instanțele pot aprecia, pe baza probelor, asupra modului concret în care o sumă achitată a fost alocată unei datorii.

Decizia ÎCCJ oferă un cadru clar și unitar pentru administrarea corectă a plăților în cadrul asociațiilor de proprietari, evitând astfel eventuale dispute între locatari și administratori cu privire la stingerea restanțelor.

„Înalta Curte a mai precizat că dispoziţiile legale care reglementează imputaţia plăţii au caracter supletiv, fiind la suverana apreciere a instanţei, pe baza probelor administrate, împrejurarea că o sumă achitată a fost imputată asupra unei anumite datorii. (Decizia 1508/2015 din 04.06/2015 ICCJ). Mie mi se pare clar și de ținut minte. Administratorii și cenzorii ar fi bine să salveze decizia ICCJ. Voi ce spuneți?”, a explicat Gelu Pușcaș de la „Consultanța Asociații Proprietari” pe Facebook.

Hotărârea a stârnit numeroase păreri în secțiunea de comentarii, unde mulți proprietari și-au exprimat neîncrederea în modul în care administratorii gestionează fondurile asociației. Alții au atras atenția asupra faptului că administratorii și cenzorii ar trebui să cunoască și alte articole ale Codului Civil.

Totodată, mai mulți comentatori au subliniat importanța respectării destinației plății. Alți români au remarcat că, potrivit Deciziei ÎCCJ nr. 1508/2015, plata făcută cu mențiune expresă privind destinația sumei (de exemplu, „fond reparații ianuarie 2025”) trebuie imputată exclusiv datoriei indicate și nu poate fi utilizată pentru achitarea unei datorii mai vechi fără consimțământul expres al plătitorului.

Pe de altă parte, unii au considerat că decizia ÎCCJ reprezintă doar „un prim pas de clarificare, dar nu suficient”.