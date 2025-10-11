Potrivit legii, membru al asociației de proprietari este persoana care a semnat acordul de asociere sau a depus o cerere scrisă pentru a dobândi această calitate. Astfel, pot exista două categorii de membri: cei fondatori, care au participat la constituirea asociației, și proprietarii care s-au alăturat ulterior printr-o cerere depusă la asociație.

Fără o astfel de cerere, un proprietar rămâne doar un contribuabil pasiv, fără influență asupra deciziilor importante din bloc.

Legea nu impune un format standard pentru cererea de aderare. Este suficient ca aceasta să fie scrisă, semnată și înregistrată la asociația de proprietari. În schimb, este esențial de știut că achiziționarea unui apartament într-un bloc care are deja o asociație constituită nu conferă automat calitatea de membru.

Proprietarul trebuie să parcurgă procedura formală pentru a dobândi acest drept, potrivit explicațiilor oferite de avocatul Gelu Puscas într-o postare realizată pe Facebook.

„Mulți proprietari din condominii nu știu că simplul fapt că dețin un apartament într-un bloc NU le oferă automat drepturi depline în cadrul asociației de proprietari. Legea 196/2018 face o distincție clară între proprietar și membru al asociației. Iar calitatea de membru vine cu drepturi reale, în timp ce lipsa acesteia te transformă într-un „spectator plătitor”. Ce este un membru al asociației de proprietari? Conform art. 2 lit. o din Legea 196/2018, membru este: „proprietarul semnatar al acordului de asociere sau al unei cereri depuse la asociație”. Așadar, membru poate fi: fie un membru fondator (semnatar al actului de constituire),

fie un proprietar care, ulterior, cere în scris dobândirea calității de membru”, a explicat Gelu Puscas într-o postare realizată pe Facebook.

Membrii au drept de vot în Adunarea Generală, pot face propuneri, pot fi aleși în funcții de conducere precum cea de președinte sau de membru în comitetul executiv și pot împuternici o altă persoană să îi reprezinte. În schimb, proprietarii care nu au depus cererea de aderare nu pot vota, nu pot fi aleși, nu contează la stabilirea cvorumului și nu au niciun rol decizional în viața administrativă a blocului.

Chiar dacă un proprietar care nu este membru contribuie lunar la plata cotelor de întreținere, fondului de reparații sau altor cheltuieli comune, acesta nu poate influența deciziile legate de buget, investiții sau alegerea organelor de conducere ale asociației. Cu alte cuvinte, plătește pentru întreținerea blocului, dar nu are niciun control asupra modului în care sunt folosiți banii.

„Simplu spus, devii membru printr-o cerere scrisă către asociație. Fără cerere, nu ai acest statut. Drepturile membrilor vs. ale nemembrilor MEMBRU (proprietar cu cerere depusă)

are drept de vot în Adunarea Generală

poate face propuneri

poate fi ales în funcții (președinte, comitet)

poate împuternici pe altcineva să îl reprezinte NEMEMBRU (proprietar fără cerere)

nu poate vota

nu poate fi ales în funcții de conducere

nu contează la stabilirea cvorumului

nu are nicio influență în deciziile asociației

este doar informat, dar nu are putere decizională Ce NU spune explicit legea, dar contează: Dacă ai cumpărat un apartament într-un bloc deja organizat, NU devii automat membru – trebuie să faci o cerere scrisă.

Cererea nu are o formă standard – e suficient să fie scrisă, semnată și înregistrată la asociație”, arată postarea.

Statutul de membru nu este o obligație legală, însă reprezintă singura modalitate prin care un proprietar poate avea o voce activă în deciziile ce privesc locuința și comunitatea din care face parte. În lipsa acestui pas formal, proprietarul devine doar un „spectator plătitor” într-un sistem în care deciziile se iau fără participarea sa.

„Ce pierzi dacă NU ești membru? Chiar dacă plătești cotele de întreținere și fondurile, nu poți influența:

stabilirea bugetului

hotărârile privind investițiile

alegerea comitetului sau a președintelui Practic, plătești… dar nu decizi. A fi membru al asociației nu este o obligație legală, dar este singura cale prin care poți avea un cuvânt de spus în ceea ce privește viața blocului tău”, a conchis Gelu Puscas.

Postarea poate fi vizualizată aici.