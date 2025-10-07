Fiecare asociație de proprietari trebuie să gestioneze două fonduri distincte, ambele prevăzute în Legea nr. 196/2018: fondul de rulment și fondul de reparații.

Potrivit specialiștilor, fondul de reparații este destinat lucrărilor și îmbunătățirilor aduse clădirii, în timp ce fondul de rulment acoperă plățile curente, precum facturile la utilități sau alte cheltuieli lunare. Aceștia au subliniat că respectarea prevederilor legale privind constituirea acestor fonduri este obligatorie și că nerespectarea lor poate atrage sancțiuni de până la 9.000 de lei.

„Nerespectarea lor aduce amenzi de până la 9.000 lei!”, au scris aceștia.

Reprezentanții platformei au adăugat că scopul mesajului este de a informa corect proprietarii și de a preveni neînțelegerile frecvente în cadrul asociațiilor de bloc.

„Este important ca toți locatarii să cunoască diferența dintre aceste fonduri și rolul lor. Doar așa pot fi evitate conflictele, amenzile și discuțiile inutile de la avizier”, au transmis administratorii paginii.

Aceștia au precizat, de asemenea, că au realizat un tabel comparativ menit să clarifice diferențele între cele două fonduri și să ofere un ghid practic pentru toți cei care locuiesc la bloc. Informația, spun ei, este utilă nu doar administratorilor, ci și proprietarilor care doresc o imagine clară asupra obligațiilor financiare pe care le au în cadrul asociației.

Fondul de rulment este o sumă depusă anticipat de fiecare proprietar pentru a acoperi cheltuielile lunare ale asociației, precum plata facturilor la utilități. Acest mecanism asigură disponibilitatea banilor necesari la momentul scadenței, evitând întârzieri sau penalizări.

Conform Legii nr. 196/2018, fondul se constituie prin plata anticipată a cotei fiecărui proprietar, iar completarea acestuia se face lunar, pe baza sumelor afișate în lista de întreținere. Valoarea totală a fondului este raportată la cea mai mare întreținere lunară din bloc, pentru a asigura o rezervă suficientă.

Importanța practică a acestui fond devine evidentă analizând modul în care circulă banii într-o asociație. Furnizorii de utilități emit facturi la termene diferite, iar locatarii plătesc întreținerea în momente variate ale lunii. Fără o rezervă financiară, asociația s-ar putea confrunta cu lipsă temporară de lichidități și cu dificultăți în plata facturilor la timp.

Fondul de rulment acoperă cheltuielile curente ale asociației și se restituie proprietarului atunci când acesta își vinde apartamentul. În schimb, fondul de reparații este destinat lucrărilor de întreținere, modernizare sau refacere a spațiilor comune și nu se restituie.

Cele două fonduri au destinații strict delimitate. Sumele din fondul de rulment nu pot fi folosite pentru lucrări de reparații, iar administratorul nu poate dispune de aceste fonduri decât în scopul pentru care au fost create. Această separare este menită să asigure transparență și o gestiune corectă a resurselor financiare ale asociației.

Fiecare apartament are evidențiată contribuția la fondul de rulment într-un registru special, iar cuantumul total este stabilit de adunarea generală a proprietarilor. În cazul noilor asociații, primul aviz de plată include deja contribuția pentru fondul de rulment, astfel încât asociația să dispună de sumele necesare încă din prima lună de funcționare.

Potrivit Legii nr. 196/2018, constituirea fondului de rulment este o obligație legală pentru toate asociațiile de proprietari din România. Articolul 72, alineatul (1) menționează clar: „asociația de proprietari este obligată să stabilească cuantumul și cota de participare a proprietarilor la constituirea fondului de rulment”.

Până în 2018, în baza Legii nr. 230/2007, acest fond avea caracter opțional. Modificarea legislativă a transformat însă prevederea într-una obligatorie, tocmai pentru a preveni blocajele financiare.

Adunarea generală stabilește modul de constituire și actualizare a fondului, dar nu poate decide eliminarea sa. În caz contrar, asociația riscă amenzi între 2.500 și 5.000 de lei, conform articolului 102, alineatul (2), litera c) din aceeași lege.

Neplata contribuției la fondul de rulment poate atrage penalizări, stabilite de fiecare asociație prin regulament intern, iar în cazuri grave, proprietarii pot fi acționați în instanță pentru recuperarea sumelor.