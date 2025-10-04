Într-un condominiu, relația dintre locatari și furnizorii de utilități este intermediată de asociația de proprietari. Aceasta are responsabilitatea de a colecta sumele aferente întreținerii și de a asigura buna funcționare a serviciilor de apă, căldură, energie termică sau salubritate.

Totuși, asociația nu poate decide singură oprirea utilităților pentru un apartament anume, indiferent de datoriile acumulate. O astfel de măsură se poate aplica doar în baza unei hotărâri judecătorești, după ce s-au epuizat celelalte mijloace legale de recuperare a restanțelor.

Cele mai multe neînțelegeri între locatari și asociații apar din cauza restanțelor la întreținere. Legea stabilește că, în cazul în care un proprietar acumulează datorii mari și repetate, asociația are dreptul să acționeze în instanță pentru recuperarea sumelor.

În același timp, poate solicita și aplicarea penalităților de întârziere, calculate conform prevederilor legale și aprobate de adunarea generală.

Totuși, până la obținerea unei decizii judecătorești, nicio asociație nu poate dispune individual oprirea apei sau a căldurii doar pentru un locatar.

În unele situații, chiar și locatarii care și-au achitat la timp facturile pot fi afectați. Atunci când asociația acumulează datorii mari către furnizori, aceștia pot decide suspendarea serviciilor pentru întregul imobil.

În astfel de cazuri, decizia aparține furnizorilor de utilități, nu asociației. Companiile pot opri apa sau căldura doar după ce trimit notificări oficiale și respectă termenele legale. În general, măsura se aplică la nivelul întregului bloc sau al scării, ca urmare a restanțelor majore.

Există însă și excepții. În blocurile unde apartamentele sunt contorizate separat, furnizorii pot suspenda serviciile pentru o singură locuință, dacă proprietarul are datorii și dacă procedurile prevăzute de lege au fost urmate corect. În acest caz, nu este nevoie ca întreaga scară să fie afectată.

De obicei, furnizorul trebuie să transmită notificări repetate, să ofere termene de conformare și să respecte condițiile din contract.

Asociațiile de proprietari au dreptul să recupereze sumele restante prin acțiuni în instanță și să solicite penalități de întârziere pentru fiecare zi de neplată, conform hotărârilor adoptate de adunarea generală.

Totuși, acestea nu pot impune măsuri abuzive, precum blocarea accesului la utilități sau aplicarea unor penalități neprevăzute în regulament. Doar o decizie judecătorească poate autoriza măsuri care afectează direct confortul locatarilor.

Pentru a evita situațiile neplăcute, specialiștii în administrarea imobilelor recomandă o comunicare constantă între proprietari și comitetul asociației. Plata la timp a întreținerii și informarea corectă privind cheltuielile comune sunt esențiale pentru prevenirea tensiunilor.

În același timp, locatarii trebuie să știe că orice decizie legată de întreruperea utilităților trebuie să respecte legea și să se bazeze pe documente oficiale, nu pe hotărâri luate arbitrar.