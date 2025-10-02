În România, unde iernile pot fi deosebit de reci, iar verile devin din ce în ce mai călduroase, izolarea locuinței reprezintă o investiție care aduce economie și confort pentru întreaga familie.

Specialiștii de la SpringerTerm au explicat pentru Capital ce tipuri de izolații sunt mai eficiente în România, ținând cont de climă. În primul rând, soluția de izolare trebuie să funcționeze în ambele extreme.

„Orice material izolator termic este bun dacă este montat corect conform cerințelor producătorului. Diferența se face la execuție și la alegerea soluției potrivite pentru fiecare aplicație. Pentru mansarde și poduri, soluția ideală este spuma poliuretanică cu celulă deschisă – un material izolator permeabil la vapori, ideal pentru lemn, mai ales având în vedere că în peste 90% din mansardele și acoperișurile din țară se folosește lemn verde. Pentru terase, fundații, socluri sau pardoseli, recomandată este spuma poliuretanică cu celulă închisă, care oferă și impermeabilitate, dar și rezistență mecanică”, au subliniat specialiștii de la SpringerTerm.

Dacă ai o casă sau o mansardă de aproximativ 120 m², izolarea cu spumă poliuretanică cu celulă deschisă, aplicată la un strat de 20 cm, te va costa în jur de 12.600 lei. Practic, prețul este de aproximativ 105 lei/m². Totodată, întreaga lucrare se poate face în doar o zi, cu o echipă specializată care folosește echipamente de aplicare mecanizată.

„Pentru suprafețe mai mari de 150 m², prețul se modifică în favoarea clientului – se aplică un discount considerabil sau, la același preț, grosimea stratului de spumă poate fi crescută”, subliniază SpringerTerm.

Din păcate, multe proiecte eșuează din cauza unor greșeli simple, dar costisitoare pe termen lung. Potrivit companiei, mulți aleg materialul doar după preț, neglijează umiditatea lemnului și folosesc spuma nepotrivită.

„Aleg materialul doar după preț, inclusiv grosimea materialului izolator, fără să consulte un specialist, și nu după performanța pe termen lung. O echipă profesionistă face mereu această verificare cu aparat special. (…) Noi nu aplicăm spuma dacă lemnul are mai mult de 20% umiditate – verificăm cu aparat înainte de fiecare lucrare”, arată compania.

O altă greșeală costisitoare este lucrul cu echipe neautorizate. Lipsa contractului și a garanției poate duce la probleme grave și cheltuieli suplimentare.

Specialiștii de la SpringerTerm atrag atenția și că proprietarii trebuie să fie atenți la spuma aleasă. Un exemplu des întâlnit este aplicarea spumei cu celulă închisă în mansarde, unde ar trebui folosită cea cu celulă deschisă.

„Uită să prevadă ventilația necesară și folie barieră de vapori, iar acest lucru este valabil pentru orice tip de izolație termică într-o mansardă.”

O izolație realizată corect, cu un strat de minimum 20 cm de spumă poliuretanică, poate aduce economii de 40-60% la cheltuielile de încălzire iarna și de răcire vara.