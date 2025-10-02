Tinerii români renunță la strategia tradițională de a-și obține avuția personală prin investițiile în proprietăți imobiliare și aleg piețele de capital, în special acțiunile și fondurile tranzacționate la bursă (ETF). Un nou sondaj comandat de Revolut și realizat de compania de cercetare Dynata, alături de datele interne ale companiei fintech globale, dezvăluie modul în care tinerii europeni din Generația Z rescriu regulile de obținere a avuției pe termen lung.

În toată Europa, 37% dintre tinerii cu vârste între 18 și 24 de ani spun că investițiile în acțiuni și ETF sunt cea mai bună opțiune pentru crearea de bunăstare pe termen lung, depășind imobiliarele. Acestea au fost menționate ca prima opțiune de 30% dintre respondenții din generația Z.

Printre toate segmentele de vârstă, acesta prezintă cel mai mic interes față de proprietățile imobiliare ca oportunitate de investiție. În schimb, pentru segmentul de vârstă 45–64 de ani, investițiile imobiliare rămân pe prima poziție, cu 38% dintre respondenți indicând această modalitate pentru a acumula o avere solidă, pe termen lung.

În România, tabloul este mai nuanțat. În timp ce aurul și alte metale prețioase (argintul, platina) rămân alegerea principală pentru 36% dintre respondenți, generațiile tinere sunt la fel de interesate de numerar și echivalente de numerar (conturi de economii, fonduri de piețe monetare – MMF). 34% dintre tinerii cu vârsta între 18 și 24 de ani menționează aceste instrumente ca fiind cea mai bună alegere pentru sporirea averii personale.

Milenialii tineri (25–34 de ani) preferă, la fel ca majoritatea eșantionului de respondenți, metalele prețioase pentru a-și asigura bunăstarea financiară, cu 32% dintre respondenții din această categorie de vârstă. Imobiliarele apar ca prima opțiune de investiții, cu 38%, la generația X (45–54 de ani). Totodată, investițiile imobiliare sunt favorizate într-o măsură mai mare de bărbații români (34%) față de 32% pentru femei.

Potrivit datelor Revolut, tânăra generație joacă un rol semnificativ în participarea la piețele de capital din România, unde 51% dintre toți investitorii prin Revolut au vârste cuprinse între 18–34 de ani. Investitorii români din Generația Z și „milenialii tineri” manifestă, de asemenea, o preferință pentru diversificare: portofoliile lor dețin o pondere mai mare de ETF-uri (13%) decât orice altă grupă de vârstă de pe platforma Revolut.

Pentru investițiile recurente, tinerii de 18–34 de ani se orientează către ETF-urile Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD, acesta fiind cel mai popular plan de investiții în rândul generațiilor mai tinere.

Interesant este că, deși decalajul de gen în investiții persistă, acesta se îngustează în rândul segmentului de vârstă 25–34 de ani, unde femeile reprezintă 29% dintre investitorii Revolut, față de 27% pentru segmentul de vârstă 35–44 de ani.

Utilizatorii mai tineri îmbină, de asemenea, cheltuielile de zi cu zi cu planificarea pe termen mediu și lung. Cu ajutorul funcției de rotunjire a sumelor plătite la cumpărături, Revolut îi ajută pe utilizatori să transforme automat o parte din achizițiile lor zilnice în investiții. 47% din tranzacțiile destinate alimentării conturilor de investiții ale tinerilor de 18–24 de ani sunt transferate automat prin funcționalitatea de rotunjire a mărunțișului, în timp ce 35% dintre investitorii prin Revolut apelează la rotunjirea mărunțișului pentru a-și mări portofoliul de investiții cu ajutorul Consultantului Robo.

Clienții Revolut din segmentul 18–24 de ani investesc în medie aproximativ 22 euro pe lună doar prin această funcționalitate.

„Există o schimbare clară în modul în care generațiile tinere percep avuția sau bunăstarea personală. Ele nu așteaptă să își cumpere prima casă pentru a începe să-și construiască viitorul financiar; încep mai devreme, investesc sume mai mici și folosesc instrumente care au fost cândva destinate investitorilor profesioniști. Această tendință este un rezultat direct al creșterii educației financiare, a accesibilității instrumentelor de investiții, mai ales cu ajutorul platformelor fintech”, spune Rolandas Juteika, CEO Wealth & Trading (EEA) la Revolut.

Revolut le oferă clienților din România posibilitatea de a investi în peste 9.000 de active financiare – titluri tranzacționate pe bursele europene și americane, ETF-uri, obligațiuni corporate și guvernamentale, inclusiv cele emise de Guvernul României, fonduri de piață monetară (MMF-uri) – direct în aplicație. Investițiile în acțiuni și ETF-uri sunt necomisionate, în funcție de tipul de plan Revolut deținut de client.

Pentru investitori aflați la început de drum, Revolut oferă serviciul său Consultantul Robo, care este cel mai avantajos pentru clienții cu o experiență limitată sau începători sau care nu au timp să facă cercetări ample și să tranzacționeze în mod activ. O platformă de trading este disponibilă pentru clienți via https://invest.revolut.com/.

Serviciile de investiții în Spațiul Economic European sunt furnizate de Revolut Securities Europe UAB (cod companie: 305799582, adresă înregistrată: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, Republica Lituania, LT-08130), o firmă de investiții autorizată și reglementată de Banca Lituaniei, și reprezentată în Elveția de către Revolut (Elveția) AG. Aceste informații nu reprezintă sfaturi de investiții, recomandare sau ofertă de a lua orice decizie de investiție și sunt furnizate doar în scop informativ. Ca și în cazul tuturor investițiilor, capitalul este expus riscului și rentabilitatea nu este garantată. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al rezultatelor viitoare. Valoarea investițiilor poate să crească sau să scadă, iar randamentele pot fi afectate de fluctuațiile valutare. +18 ani. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați Tranzacționarea Revolut Termeni și condiții, Întrebări frecvente despre taxe, și Descrierea riscului.

Metodologie: Studiul se bazează pe datele interne ale Revolut, analizate în formă agregată și anonimizată, pentru perioada ianuarie–iulie 2025 și pe un sondaj realizat în iunie 2025 de compania de cercetare Dynata. Eșantionul reprezentativ a inclus câte 1.000 de respondenți cu vârstă peste 18 ani în fiecare dintre cele 20 de țări (Belgia, Bulgaria, Cehia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Lituania, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Spania, Suedia, Elveția și Regatul Unit)