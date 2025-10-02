Unii bulgari consideră această tranziție ca pe un pas necesar și benefic pentru dezvoltarea țării, în timp ce alții se tem că cei cu venituri reduse vor fi cei mai afectați. În general, tinerii privesc situația cu mai multă deschidere, iar generațiile mai în vârstă manifestă scepticism și îngrijorări legate de stabilitatea economică și de efectele asupra nivelului de trai.

Unii bulgari și-au exprimat nemulțumirea față de deciziile politice și economice ale Guvernului de la Sofia. Există persoane care susțin că Executivul actual nu are suficientă legitimitate, având în vedere participarea scăzută la scrutinul prin care a fost ales. În plus, unii cetățeni acuză autoritățile că manipulează prețurile și că nu oferă explicații clare privind necesitatea schimbării monedei.

Trecerea la euro nu este privită ca un șoc major pentru economia Bulgariei, având în vedere că leva este fixată la cursul euro încă din 1999, după ce anterior fusese legată de marca germană.

Totuși, în comparație cu România, datele arată diferențe semnificative în ceea ce privește nivelul de trai. Potrivit Eurostat, la nivelul lunii octombrie 2025, România are un salariu minim brut de 797 de euro, depășind Bulgaria, unde salariul minim se ridică la 551 de euro. Deși economia bulgară este mai stabilă pe anumite paliere, România reușește să-și întreacă vecinii de la sud în privința unor indicatori sociali și economici.

„Cred că leva este mai bună pentru țara mea decât euro. Guvernul nostru nu ne explică de ce ar trebui să schimbăm moneda. Mai mult, Guvernul manipulează prețurile. În luna mai, prețurile la transport, la combustibili erau jos. În luna iulie, au explodat. Cred că e bine să rămânem la moneda noastră. Să nu depindem de ce decid băncile și comisiile de la Bruxelles”, a subliniat un tânăr neîncrezător, conform Libertatea.

În timp ce o parte a societății a acceptat schimbarea, există și reacții de respingere, uneori exprimate într-un mod vehement. Pentru mulți, întrebările legate de prețuri, puterea de cumpărare și politicile guvernamentale rămân încă fără răspunsuri convingătoare.