Fostul premier susține că, în ciuda măsurilor de austeritate și a tăierilor bugetare asumate de guvern, situația nu se îmbunătățește, iar deficitul nu va scădea nici în următorii ani, ci va continua să crească până în 2026.

Potrivit lui Ponta, măsurile anunțate nu produc economii reale. Pensiile mari rămân neschimbate, iar eventualele reduceri au un impact nesemnificativ, la nivel de câteva milioane de lei.

În schimb, fostul lider PSD consideră că statul face cheltuieli uriașe pentru achiziții de armament, menționând în special suma de 7 miliarde de euro alocată pentru tancuri. În opinia sa, aceste decizii fac imposibilă scăderea deficitului și accentuează dezechilibrul bugetar.

„Anul ăsta, gaura e mai mare decât anul trecut. Anul trecut a fost de 32 de miliarde de euro. Anul ăsta este de 35 de miliarde de euro. Nu te lua după procente, șmecherii și altele. Deci e mai rău decât anul trecut… Marea bătălie cu judecătorii și procurorii. Am avut petrecerea de 30 de ani de absolvire. Jumătate, trei sferturi judecători, procurori au sărit pe mine: „Băi, dar tu nu ne iei apărarea.” Nu economisești niciun leu. Adică nu e că le taie. Pensiile mari de până acum rămân”, a declarat Ponta pentru Gândul.

Victor Ponta a afirmat că situația din acest an este mai gravă decât cea precedentă și că promisiunile actualului guvern nu se confirmă. El a criticat lipsa unor măsuri ferme care să reducă din cheltuielile considerate cauze principale ale deficitului.

Potrivit acestuia, premierul Ilie Bolojan ar fi trebuit să ia poziție împotriva partidelor pe care le acuză de clientelism, însă, din dorința de a-și păstra sprijinul politic, nu ar fi făcut nicio schimbare de substanță.

„Poate o fi la anul, nu știu ce, o economie de un milion de lei. Dar noi dăm 7 miliarde pe tancuri. Adică, cum să faci mai puțin, din moment ce n-ai tăiat cauza? Aici ți-am spus, aici ai câștigat tu, în sensul că eu am crezut că vine Bolojan și zice: „Bă, bandiți ăștia de la PSD, PNL, UDMR și USR, bă, de la voi e problema, că prea v-ați clientelizat toată țara, vă tai pe voi.” Nu s-a atins de ei, că îi e frică să nu-l dea jos”, a mai spus fostul premier.

Fostul premier a vorbit și despre discuțiile purtate cu magistrați, în contextul unei întâlniri aniversare la care a participat. Mulți dintre aceștia l-au întrebat de ce nu le ia apărarea în fața măsurilor guvernamentale. Ponta a susținut că, de fapt, nu se economisește niciun leu în acest domeniu, iar pensiile speciale rămân neschimbate.

În opinia lui, lupta cu deficitul nu are cum să fie câștigată în condițiile actuale. Pe lângă cheltuielile structurale care nu sunt reduse, situația geopolitică și războiul au determinat o creștere a investițiilor în armament, ceea ce adaugă o presiune suplimentară asupra bugetului.