Conform oficialilor britanici citați de BBC, tulpina XFG, numită Stratus, și NB.1.8.1, cunoscută sub denumirea Nimbus, sunt cele mai frecvente variante în circulație. Specialiștii subliniază că virusul continuă să evolueze, ceea ce este un fenomen obișnuit, însă schimbările recente cresc posibilitatea de infectare.

În ciuda modificărilor, nu există dovezi că aceste tulpini ar provoca boli mai grave sau ar face vaccinurile existente mai puțin eficiente.

Simptomele raportate includ dureri acute în gât și răgușeală, pe lângă manifestările obișnuite precum tuse, nas înfundat sau curgător, febră și oboseală. Acestea fac dificilă diferențierea între Covid, răceală și gripă, ceea ce impune precauții suplimentare pentru prevenirea răspândirii.

Persoanele care prezintă simptome respiratorii sunt sfătuite să evite contactul cu cei vulnerabili și să rămână acasă, dacă este posibil. În situațiile în care este necesară ieșirea din locuință, purtarea măștii, igienizarea frecventă a mâinilor și utilizarea șervețelelor de unică folosință rămân metode eficiente de limitare a răspândirii virusului.

Pentru ameliorarea durerilor în gât, consumul regulat de lichide și o linguriță de miere pot ajuta la reducerea disconfortului, conform recomandărilor NHS. Experții subliniază că aceste măsuri simple contribuie semnificativ la prevenirea complicațiilor și limitarea transmiterii către alte persoane.

Potrivit Royal College of GPs, incidența Covid este în creștere în toată Marea Britanie, în special în rândul copiilor foarte mici și al persoanelor în vârstă.

Odată cu creșterea numărului de cazuri, se observă și o majorare a spitalizărilor asociate virusului. Această situație evidențiază necesitatea menținerii măsurilor de protecție și a vigilenței în comunități.

Persoanele cu vârsta peste 75 de ani au acces gratuit la vaccinul Covid prin intermediul NHS. Vaccinul oferă protecție împotriva noilor tulpini, afirmă Agenția pentru Securitate Sanitară din Marea Britanie (UKHSA). Totodată, autoritățile recomandă imunizarea împotriva gripei și a virusului sincițial respirator (RSV), care înregistrează o creștere înainte de sezonul rece.

„Este normal ca virusurile să muteze și să se schimbe, iar pe măsură ce vor fi disponibile mai multe date despre aceste variante, vom înțelege mai bine cum interacționează acestea cu sistemul nostru imunitar și cum să ne optimizăm protecția, precum și măsurile pe care le putem lua pentru a-i proteja pe cei mai vulnerabili și pentru a ne trăi viața cât mai normal posibil. Cel mai important lucru este ca persoanele eligibile să se vaccineze la momentul potrivit”, afirmă UKHSA.

Dr. Alex Allen, consultant epidemiolog la UKHSA, adaugă:

„Pe baza informațiilor disponibile până în prezent, nu există dovezi care să sugereze că variantele provoacă boli mai grave sau că vaccinurile utilizate în prezent vor fi mai puțin eficiente împotriva acestora”, spune el.

Chiar și cei care au trecut recent prin Covid sau au fost vaccinați pot fi reinfectați. De regulă, formele de reinfecție sunt ușoare, însă afectează starea generală și permit transmiterea virusului altor persoane. Testele nu mai sunt distribuite gratuit pe scară largă, însă farmaciile continuă să le comercializeze.

O serie de farmacii și clinici private oferă, de asemenea, vaccinuri Covid contra cost, prețurile pentru o doză ajungând până la aproximativ 99 de lire sterline. Aceste opțiuni permit accesul populației la vaccinare și menținerea protecției împotriva noilor variante, completând strategiile publice de sănătate.