Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a precizat că menținerea actualului preț, care este în prezent subvenționat, reprezintă o prioritate pentru administrația locală.

Potrivit edilului, reducerea pierderilor din rețea este esențială pentru scăderea presiunii pe subvenții. Reabilitarea cât mai extinsă a sistemului de termoficare ar permite diminuarea pierderilor și, implicit, o utilizare mai eficientă a fondurilor destinate sprijinirii populației.

„Nu se intenționează să se modifice prețul pentru gigacalorie, care este subvenționat în momentul de față. Cred că obligația noastră este să mergem mai departe cu aceste investiții și abia atunci când avem un sistem echilibrat și predictibil, să discutăm despre modificarea prețurilor pe care le plătesc bucureștenii”, a declarat Bujduveanu la Digi24.

Stelian Bujduveanu a dat asigurări că șantierele de modernizare a rețelei de termoficare vor fi închise la începutul lunii octombrie. Constructorii au promis finalizarea intervențiilor în perioada 3-4 octombrie, pentru ca bucureștenii să beneficieze de apă caldă și căldură odată cu debutul sezonului rece.

„Ca să micșorăm subvenția înseamnă să reabilităm cât mai mult din sistemul de termoficare, ca pierderile să scadă”, a mai spus edilul.

Primarul a explicat că, în anumite zone unde conductele vechi, de peste 40 de ani, sunt înlocuite, nu există trasee secundare prin care să fie pompat agentul termic. În aceste situații, locuitorii rămân temporar fără apă caldă, însă lucrările sunt realizate rapid, astfel încât în aproximativ o săptămână sistemul centralizat este repus în funcțiune.

Chiar dacă tarifele nu vor crește, problemele structurale nu pot fi rezolvate imediat. Primarul a recunoscut că infrastructura de termoficare rămâne fragilă, în ciuda investițiilor deja realizate. Până acum au fost înlocuiți aproximativ 200 de kilometri de conducte pe rețeaua principală, iar lucrările vor continua și în anii următori.

„Sunt anumite regiuni unde, când se schimbă țeava veche de peste 40 de ani, care are multe avarii, nu există un traseu secundar prin care să pompeze apa. Atunci se fac intervențiile rapid. Într-o săptămână redăm bucureștenilor partea de încălzire centralizată”, a subliniat Bujduveanu.

Bujduveanu a subliniat că situația se va îmbunătăți treptat, însă lipsa apei calde și avariile frecvente nu pot fi eliminate peste noapte. În fiecare an, condițiile vor fi mai bune decât în cel precedent, dar procesul de modernizare este unul de durată.

Primarul interimar a mai precizat că facturile la întreținere și căldură vor rămâne la același nivel în această iarnă. Prioritatea administrației este asigurarea confortului cetățenilor, motiv pentru care nu se vor deschide noi șantiere care ar putea afecta livrarea agentului termic în sezonul rece.