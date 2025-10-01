Din cuprinsul articolului

De-a lungul timpului, oamenii au învățat că animalele nu sunt doar companioni, ci membri ai familiei, care necesită atenție, afecțiune și îngrijire constantă. În 2025, costurile pentru a avea grijă de un animal de companie au crescut semnificativ, reflectând evoluția serviciilor veterinare, prețul medicamentelor și nivelul general de trai.

Îngrijirea unui câine, a unei pisici sau chiar a unui iepure nu se rezumă doar la hrană, ci implică consultații periodice, vaccinări, tratamente preventive și, uneori, intervenții chirurgicale.

Costuri veterinar în 2025

Consultații

  • Consultație zi / weekend – ~200 LEI

  • Consultație noapte – ~225 LEI

  • Consultație de specialitate – ~250 LEI

  • Recontrol – ~150 LEI

Eliberare rețetă

  • Simplă – 25 LEI

  • Regim special – 35 LEI

Internare 24h

  • Pisică / câine mic – ~500 LEI

  • Câine mediu – ~600 LEI

  • Câine mare – ~700 LEI

Tratamente

  • Tratamente uzuale – ~275 LEI

  • Tratamente perfuzabile / injectabile – ~300 LEI

Vaccinări

  • Câine – ~90 LEI

  • Pisică – ~110 LEI

  • Iepure – ~55 LEI

Analize / diagnostic rapid

  • Test rapid / analize uzuale – ~220 – 300 LEI

Chirurgie uzuală

  • Sterilizare / castrare – ~500 – 900 LEI

  • Corecții urechi / hernii simple – ~500 – 800 LEI

  • Extirpare formațiuni mici – ~1000 LEI

  • Chirurgie abdominală complexă – ~2500 LEI

  • Anestezie simplă – ~300 – 500 LEI

  • Anestezie inhalatorie – ~500 – 800 LEI

Costuri hrană și îngrijire în 2025

Costurile asociate întreținerii unui animal de companie în România variază în funcție de tipul și nevoile acestuia. Pentru pisici adulte, prețul mediu al hranei uscate variază între 9 și 19 lei/kg. De exemplu, un pachet de 10 kg de hrană uscată pentru pisici poate costa între 95 și 120 lei, în funcție de brand și calitate.

Nisipurile pentru pisici au prețuri medii între 1,85 și 3,83 lei/litru. Astfel, un sac de 10 litri poate costa între 18,50 și 38,30 lei, în funcție de tipul și marca produsului.

Pentru câini de talie medie, prețul hranei uscate variază între 10 și 18 lei/kg. De exemplu, un sac de 15 kg de hrană uscată pentru câini poate costa între 150 și 270 lei, în funcție de brand și calitate.

hrana caine
SURSA FOTO: Dreamstime – Costuri hrană și îngrijire în 2025

Costuri accesorii de bază, îngrijire și întreținere

Accesorii de bază pentru câini

  • Lesă și zgardă – ~50–150 lei
  • Boluri pentru hrană și apă – ~30–100 lei
  • Culcuș / pat – ~150–400 lei
  • Jucării – ~50–150 lei

Îngrijire și întreținere câini

  • Toaletare (tuns, baie, curățare urechi) – ~150–500 lei pe sesiune
  • Tăiat unghii – ~30–50 lei pe sesiune

Cheltuieli lunare medii pentru accesorii și îngrijire: ~100–300 lei

Accesorii de bazăpisici

  • Litieră – ~50–150 lei
  • Boluri pentru hrană și apă – ~30–80 lei
  • Culcuș / pat – ~100–300 lei
  • Jucării – ~30–100 lei

Îngrijire și întreținere pisici

  • Toaletare (periaj, baie ocazională) – ~50–200 lei pe sesiune
  • Tăiat unghii – ~20–40 lei pe sesiune

Cheltuieli lunare medii pentru accesorii și îngrijire: ~50–150 lei