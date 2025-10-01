De-a lungul timpului, oamenii au învățat că animalele nu sunt doar companioni, ci membri ai familiei, care necesită atenție, afecțiune și îngrijire constantă. În 2025, costurile pentru a avea grijă de un animal de companie au crescut semnificativ, reflectând evoluția serviciilor veterinare, prețul medicamentelor și nivelul general de trai.
Îngrijirea unui câine, a unei pisici sau chiar a unui iepure nu se rezumă doar la hrană, ci implică consultații periodice, vaccinări, tratamente preventive și, uneori, intervenții chirurgicale.
Costuri veterinar în 2025
Consultații
-
Consultație zi / weekend – ~200 LEI
-
Consultație noapte – ~225 LEI
-
Consultație de specialitate – ~250 LEI
-
Recontrol – ~150 LEI
Eliberare rețetă
-
Simplă – 25 LEI
-
Regim special – 35 LEI
Internare 24h
-
Pisică / câine mic – ~500 LEI
-
Câine mediu – ~600 LEI
-
Câine mare – ~700 LEI
Tratamente
-
Tratamente uzuale – ~275 LEI
-
Tratamente perfuzabile / injectabile – ~300 LEI
Vaccinări
-
Câine – ~90 LEI
-
Pisică – ~110 LEI
-
Iepure – ~55 LEI
Analize / diagnostic rapid
-
Test rapid / analize uzuale – ~220 – 300 LEI
Chirurgie uzuală
-
Sterilizare / castrare – ~500 – 900 LEI
-
Corecții urechi / hernii simple – ~500 – 800 LEI
-
Extirpare formațiuni mici – ~1000 LEI
-
Chirurgie abdominală complexă – ~2500 LEI
-
Anestezie simplă – ~300 – 500 LEI
-
Anestezie inhalatorie – ~500 – 800 LEI
Costuri hrană și îngrijire în 2025
Costurile asociate întreținerii unui animal de companie în România variază în funcție de tipul și nevoile acestuia. Pentru pisici adulte, prețul mediu al hranei uscate variază între 9 și 19 lei/kg. De exemplu, un pachet de 10 kg de hrană uscată pentru pisici poate costa între 95 și 120 lei, în funcție de brand și calitate.
Nisipurile pentru pisici au prețuri medii între 1,85 și 3,83 lei/litru. Astfel, un sac de 10 litri poate costa între 18,50 și 38,30 lei, în funcție de tipul și marca produsului.
Pentru câini de talie medie, prețul hranei uscate variază între 10 și 18 lei/kg. De exemplu, un sac de 15 kg de hrană uscată pentru câini poate costa între 150 și 270 lei, în funcție de brand și calitate.
Costuri accesorii de bază, îngrijire și întreținere
Accesorii de bază pentru câini
- Lesă și zgardă – ~50–150 lei
- Boluri pentru hrană și apă – ~30–100 lei
- Culcuș / pat – ~150–400 lei
- Jucării – ~50–150 lei
Îngrijire și întreținere câini
- Toaletare (tuns, baie, curățare urechi) – ~150–500 lei pe sesiune
- Tăiat unghii – ~30–50 lei pe sesiune
Cheltuieli lunare medii pentru accesorii și îngrijire: ~100–300 lei
Accesorii de bazăpisici
- Litieră – ~50–150 lei
- Boluri pentru hrană și apă – ~30–80 lei
- Culcuș / pat – ~100–300 lei
- Jucării – ~30–100 lei
Îngrijire și întreținere pisici
- Toaletare (periaj, baie ocazională) – ~50–200 lei pe sesiune
- Tăiat unghii – ~20–40 lei pe sesiune
Cheltuieli lunare medii pentru accesorii și îngrijire: ~50–150 lei