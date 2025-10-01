De-a lungul timpului, oamenii au învățat că animalele nu sunt doar companioni, ci membri ai familiei, care necesită atenție, afecțiune și îngrijire constantă. În 2025, costurile pentru a avea grijă de un animal de companie au crescut semnificativ, reflectând evoluția serviciilor veterinare, prețul medicamentelor și nivelul general de trai.

Îngrijirea unui câine, a unei pisici sau chiar a unui iepure nu se rezumă doar la hrană, ci implică consultații periodice, vaccinări, tratamente preventive și, uneori, intervenții chirurgicale.

Consultații

Consultație zi / weekend – ~200 LEI

Consultație noapte – ~225 LEI

Consultație de specialitate – ~250 LEI

Recontrol – ~150 LEI

Eliberare rețetă

Simplă – 25 LEI

Regim special – 35 LEI

Internare 24h

Pisică / câine mic – ~500 LEI

Câine mediu – ~600 LEI

Câine mare – ~700 LEI

Tratamente

Tratamente uzuale – ~275 LEI

Tratamente perfuzabile / injectabile – ~300 LEI

Vaccinări

Câine – ~90 LEI

Pisică – ~110 LEI

Iepure – ~55 LEI

Analize / diagnostic rapid

Test rapid / analize uzuale – ~220 – 300 LEI

Chirurgie uzuală

Sterilizare / castrare – ~500 – 900 LEI

Corecții urechi / hernii simple – ~500 – 800 LEI

Extirpare formațiuni mici – ~1000 LEI

Chirurgie abdominală complexă – ~2500 LEI

Anestezie simplă – ~300 – 500 LEI

Anestezie inhalatorie – ~500 – 800 LEI

Costurile asociate întreținerii unui animal de companie în România variază în funcție de tipul și nevoile acestuia. Pentru pisici adulte, prețul mediu al hranei uscate variază între 9 și 19 lei/kg. De exemplu, un pachet de 10 kg de hrană uscată pentru pisici poate costa între 95 și 120 lei, în funcție de brand și calitate.

Nisipurile pentru pisici au prețuri medii între 1,85 și 3,83 lei/litru. Astfel, un sac de 10 litri poate costa între 18,50 și 38,30 lei, în funcție de tipul și marca produsului.

Pentru câini de talie medie, prețul hranei uscate variază între 10 și 18 lei/kg. De exemplu, un sac de 15 kg de hrană uscată pentru câini poate costa între 150 și 270 lei, în funcție de brand și calitate.

Accesorii de bază pentru câini

Lesă și zgardă – ~50–150 lei

Boluri pentru hrană și apă – ~30–100 lei

Culcuș / pat – ~150–400 lei

Jucării – ~50–150 lei

Îngrijire și întreținere câini

Toaletare (tuns, baie, curățare urechi) – ~150–500 lei pe sesiune

Tăiat unghii – ~30–50 lei pe sesiune

Cheltuieli lunare medii pentru accesorii și îngrijire: ~100–300 lei

Accesorii de bazăpisici

Litieră – ~50–150 lei

Boluri pentru hrană și apă – ~30–80 lei

Culcuș / pat – ~100–300 lei

Jucării – ~30–100 lei

Îngrijire și întreținere pisici

Toaletare (periaj, baie ocazională) – ~50–200 lei pe sesiune

Tăiat unghii – ~20–40 lei pe sesiune

Cheltuieli lunare medii pentru accesorii și îngrijire: ~50–150 lei