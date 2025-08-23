Dacă vrei să-ți construiești singur o casă în 2025, de 100 mp (50 mp la parter și 50 mp la mansardă), trebuie să faci un plan. Trebuie să iei în calcul mai multe lucruri:

Racordarea la utilități:

Electricitate: aproximativ 1.200 euro (6.000 lei)

Apă și canalizare: circa 600 euro (2.950 lei)

Gaz: similar cu electricitatea

Costuri pentru o casă de 100 mp utili (120 mp construiți):

La roșu: ~44.000 euro

La cheie (gata de mutat): ~85.500 euro

Costuri pentru o casă mai mare (P+1, 140 mp utili, 170 mp construiți):

Proiect: minimum 2.000 euro

Avize și autorizații: ~1.200 euro

Conectarea la utilități: ~3.000 euro

Fundație, acoperiș și ziduri: peste 50.000 euro

Casă la cheie: ~100.000 euro

Cheltuieli inițiale pentru avize și taxe: 3.000 – 5.000 lei, potrivit gandul.ro.

Aviz TransGaz: 150 – 750 lei

Aviz salubritate: 46 lei

Aviz apă: 164 lei

Aviz electricitate: 84 lei

Aviz gaz: 190 – 380 lei

Aviz mediu: 100 lei

Taxa ISC: 0,1% din valoarea lucrării

Taxă Primărie: ~1.200 lei

Prețuri materiale de construcție:

Ciment: 0,8 – 1,5 lei/kg

Fier beton: 4,5 – 5 lei/kg

BCA: 450 lei/mc

Cărămidă: 55 lei/mc

Țiglă ceramică: 40 – 60 lei/mp

Cherestea: 1.500 lei/mc

Beton de cifă: 500 lei/mc.

În anumite orașe, construirea unei locuințe proprii poate fi mai avantajoasă pe termen lung, mai ales dacă vrei să personalizezi spațiul și să controlezi calitatea materialelor.

În alte orașe, însă, diferențele de preț pe piața imobiliară ar putea face achiziția unui apartament mai rapidă și mai convenabilă, fără grijile unei construcții proprii:

La București, prețul mediu pe metru pătrat a scăzut ușor, cu 0,33%, ajungând la 1.831 euro/m².

În schimb, Cluj-Napoca continuă să conducă topul orașelor cu cele mai scumpe locuințe, cu un preț mediu de 2.720 euro/m², în creștere cu 0,74% față de luna precedentă.

De asemenea, Timișoara și Iași au raportat creșteri modeste, de 0,64% și respectiv 0,57%, cu prețuri de 1.565 euro/m² și 1.584 euro/m².

Constanța și Brașov au avut evoluții diferite: prețul locuințelor în Constanța a crescut ușor, cu 0,12%, până la 1.656 euro/m², în timp ce Brașovul a înregistrat o stabilitate, fără modificări față de luna trecută, la 1.916 euro/m².

Craiova a consemnat cea mai mare creștere procentuală, +1,88%, ajungând la un preț mediu de 1.736 euro/m².

Galați a înregistrat și el o creștere ușoară, de 0,45%, situându-se la 1.107 euro/m².

