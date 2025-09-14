Un garaj ridicat în curtea casei aduce nu doar protecție pentru mașină, ci și valoare suplimentară locuinței. În România, construcția necesită de regulă autorizație de la primărie, iar costurile variază în funcție de dimensiuni, materiale și dotări.

Conform Legii nr. 50/1991, un garaj este încadrat la categoria anexelor gospodărești și se supune regimului de autorizare, la fel ca orice altă construcție.

Primul pas pentru proprietar este solicitarea certificatului de urbanism, document care arată ce poate fi ridicat pe teren, ce distanțe trebuie respectate față de garduri și vecini și ce avize suplimentare sunt necesare.

Doar construcțiile provizorii sau adăposturile foarte mici, fără fundație, pot face excepție. În lipsa autorizației, proprietarul riscă amenzi consistente și chiar obligarea la demolare.

Certificat de urbanism – se solicită la primărie.

Proiect tehnic – realizat de un arhitect sau o firmă de proiectare. Documentația tehnică (DTAC) include planuri, memoriu și detalii de conformitate.

Avize necesare – apă-canal, gaze, electricitate, Inspectoratul pentru Situații de Urgență (pentru garaje mari).

Depunerea dosarului complet – termenul legal de răspuns este 30 de zile, dar în practică poate dura mai mult.

Costul autorizației se calculează ca procent din valoarea lucrărilor (aprox. 0,5% pentru construcțiile rezidențiale), adică câteva sute de lei pentru un garaj de dimensiuni obișnuite. Documentul are valabilitate de un an și se poate prelungi.

Prețurile depind de tipul construcției, materiale și finisaje:

Proiectare: între 1.000 și 2.000 lei pentru un DTAC simplu; câteva mii de euro dacă se solicită și proiect tehnic detaliat.

Execuție: între 100 și 300 euro/mp pentru variante economice, până la 700–800 euro/mp pentru construcții bine finisate, cu ușă automată, acoperiș izolat și spații suplimentare.

Pentru un garaj standard de 20 mp, costurile totale variază de la aproximativ 15.000 lei (varianta simplă) până la peste 80.000 lei pentru o construcție complet echipată și izolată.

Un garaj bine integrat în curtea casei este o investiție utilă și poate crește atractivitatea imobiliară a proprietății. Procesul birocratic nu este complicat, dar necesită timp și documentație completă. Bugetarea realistă, însoțită de un proiect conform legii, asigură nu doar confortul personal, ci și siguranța juridică a construcției.