Ce se întâmplă în corpul nostru dacă bem în fiecare zi apă cu lămâie. Se spune că apa cu lămâie băută dimineața, imediat după ce ne-am trezit, este o modalitate naturală de a profita de beneficiile oferite de acest citric uimitor. Lămâile sunt bogate în vitamine, minerale și nutrienți care ajută organismul în diverse moduri.

Potrivit lui Roxanne B. Sukol, doctor în medicină la Clinica Cleveland, începerea zilei cu apă cu lămâie are un impact profund asupra sănătății, scrie fitwirr.com

Ea explică faptul că acest obicei poate oferi un plus de potasiu, poate preveni oxidarea, pietrele la rinichi și creșterea în greutate.

Adăugarea lămâii în apă, pentru a da mai multă aromă apei, poate ajuta să vă hidratați mai mult. Așa cum se știe, apa ajută la prevenirea deshidratării, o afecțiune care poate duce la probleme precum:

ceața creierului

schimbări de dispoziție

supraîncălzire

constipație

pietre la rinichi

Citricele conțin vitamina C, un antioxidant care ajută la protejarea celulelor de radicalii liberi dăunători. În plus, vitamina C ajută organismul să sintetizeze colagenul, să absoarbă fierul și să producă hormoni.

Carența vitaminei C din organism poate provoca simptome precum:

susceptibilitate crescută la infecții

uscăciunea gurii și a ochilor

piele uscată

oboseală

insomnie

slăbirea dinților

Deși lămâile nu se află în fruntea listei cu citrice bogate în vitamina C, rămân, totuși o sursă bună. Sucul de la o lămâie de 48 de grame va oferi 21% din DZ de vitamina C.

Consumul apei cu lămâie vă poate ajuta să creșteți aportul de apă, lucru recomandat ca strategie de slăbire. Într-un studiu din 2018, cercetătorii au descoperit că participanții cărora li s-a cerut să bea apă înainte de a mânca au mâncat mai puțin.

Consumul unui pahar cu apă cu lămâie înainte de masă poate fi o strategie eficientă de slăbire, deși mecanismul de acțiune este necunoscut, susțin autorii studiului.

Începerea dimineții cu un pahar cu apă cu lămâie va hidrata corpul, dar va oferi și un plus de nutrienți. Citricele, în special lămâile, sunt pline de sodiu și potasiu, elemente importante pentru a ajuta corpul să regleze nivelul lichidelor.

Adăugarea sucului de lămâie în apă va oferi corpului un impuls de electroliți la prima oră a zilei și astfel ne va menține ridicat nivelul de energie pe tot parcursul zilei.