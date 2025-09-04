Dovleacul este un simbol al toamnei, fiind asociat în special cu Halloween-ul. Este însă și foarte benefic pentru sănătate, conținând o multitudine de vitamine, minerale și antioxidanți.

Acest fruct delicios se remarcă prin cantitatea mare de beta-caroten, substanță care se transformă în vitamina A în organism. Aceasta are un rol esențial pentru ochi, ajutând la menținerea unei bune vederi pe timp de noapte și reducând riscul degenerescenței maculare. Totodată, vitamina A sprijină sănătatea pielii, favorizând regenerarea celulară și oferind protecție împotriva radiațiilor UV.

Dovleacul conține și o cantitate semnificativă de vitamina C, un antioxidant important care sprijină sistemul imunitar, facilitând combaterea infecțiilor și recuperarea rapidă după boli. Această vitamină contribuie și la sinteza colagenului, proteină vitală pentru menținerea sănătății pielii, oaselor și articulațiilor.

De asemenea, fibrele din dovleac sprijină digestia sănătoasă, favorizând un tranzit intestinal regulat și prevenind constipația, în timp ce induc sațietate, ajutând la controlul apetitului și menținerea unei greutăți echilibrate.

Dovleacul conține, totodată, potasiu, un mineral esențial esențial pentru reglarea tensiunii arteriale și sănătatea inimii, dar și pentru funcționarea corectă a mușchilor și a sistemului nervos.

De asemenea, este bogat în antioxidanți, precum vitamina E și carotenoizi. Aceștia protejează celulele de stresul oxidativ generat de radicalii liberi și pot contribui la reducerea riscului de afecțiuni cronice, inclusiv boli cardiovasculare, cancer sau diabet.

Dovleacul este un fruct extrem de versatil, deoarece din el poți face atât preparate sărate, cât și deserturi. Iată câteva mâncăruri pe bază de dovleac care cu siguranță îți vor delecta papilele gustative în această toamnă.

Supa cremă de dovleac este ideală în zilele reci de iarnă, datorită consistenței sale sa cremoase și catifelate. Atunci când o prepari, primul lucru pe care trebuie să-l faci este să-l cureți de coajă și de semințe, după care să-l tai cuburi.

Apoi, taie mărunt ceapa, morcovul și țelina și călește-le într-o tigaie cu puțin ulei de măsline.

Pune cuburile de dovleac și pe cele de cartof, alături de supa de legume sau apă și asezonează cu sare, piper și condimentele tale preferate, precum ghimbir, nucșoară sau curry. Fierbe până când legumele devin fragede.

Transformă amestecul într-o cremă fină folosind un blender vertical sau unul clasic.

Servește supa fierbinte și adaugă deasupra smântână, crutoane, semințe de dovleac prăjite sau alte toppinguri.

Un alt deliciu de toamnă reconfortant și ușor de preparat este dovleacul copt. Pentru a-l prepara, taie dovleacul felii, după care adaugă zahăr și sare pentru a intensifica gustul (opțional).

Îl poți băga la cuptor fie așa, fie uns cu miere și presărat cu nucă. Lasă-l la cuptor timp de 50-60 de minute la 180 de grade Celsius.

Când îl scoți, încearcă-l cu furculița pentru a vedea dacă este copt. În cazul în care dovleacul nu este suficient de copt, îl mai poți băga la cuptor câteva minute.

Ce este toamna fără plăcinta de dovleac? Acest desert este nelipsit în sezonul rece, datorită aromei sale inconfundabile.

După ce razi dovleacul, călește-l cu zahăr și un baton de scorțișoară. Când a scăzut complet, ia-l de pe foc și adaugă zahăr vanilinat. După aceea, lasă-l să se răcorească. Dacă adaugi dovleacul pe foaia de plăcintă atunci când este fierbinte, va înmuia foaia.

Între timp, unge foile de plăcintă cu ulei de floarea soarelui, după care poți adăuga dovleacul. Apoi, rulează foaia d plăcintă, pune-o în tavă și unge-o din nou cu ulei.

Las-o la cuptor timp de 40-50 de minute la 180 de grade Celsius. Rezultatul ar trebui să fie un desert delicios care cu siguranță îi va bucura pe cei dragi!