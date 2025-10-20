Din cuprinsul articolului

Argint pentru tenisul de masă românesc. Echipa feminină, învinsă de Germania

Jucătoarele României au dat piept cu Germania, la fel ca în ultimele ediții europene, și au pierdut cu 3-0. Bernadette Szocs a fost învinsă de Annett Kaufmann cu 3-2 (11-4, 10-12, 11-8, 6-11, 11-5), Elizabeta Samara a cedat în fața lui Sabine Winter cu 3-1 (11-5, 11-8, 8-11, 11-7), iar Andreea Dragoman a pierdut cu 3-1 în fața Ninei Mittelham (14-12, 11-8, 8-11, 11-5).

Chiar și așa, România a ajuns la a șasea finală consecutivă la Campionatele Europene, câștigând trei medalii de aur (ultima în 2019, la Nantes) și trei de argint. Lotul feminin: Bernadette Szocs, Elizabeta Samara, Andreea Dragoman, Adina Diaconu, Elena Zaharia. Antrenori: Andrei Filimon (principal), Ionuț Seni, Anamaria Sebe, Mădălin Ionașcu și Adrian Crișan (secunzi).

Echipa masculină, învinsă de Franța

În premieră pentru echipa masculină, România a obținut argintul european după ce a pierdut finala cu Franța, 3-0. Iulian Chiriță a cedat în fața lui Alexis Lebrun cu 3-0 (11-2, 11-6, 11-7), Eduard Ionescu a pierdut cu 3-1 în fața lui Felix Lebrun (11-3, 9-11, 11-5, 11-4), iar Ovidiu Ionescu a fost învins de Simon Gauzy cu 3-1 (11-9, 11-9, 3-11, 11-3).

Această performanță marchează revenirea României pe podiumul Campionatelor Europene masculine după 16 ani și prima finală europeană pentru echipa masculină. Lotul masculin: Eduard Ionescu, Iulian Chirița, Ovidiu Ionescu, Darius Movileanu, Andrei Istrate. Antrenori: Andrei Filimon (principal), Ionuț Seni, Anamaria Sebe, Mădălin Ionașcu și Adrian Crișan (secunzi).

Ambele echipe românești au confirmat astfel statutul de forță a tenisului de masă european, aducând medalii de argint care marchează o zi memorabilă pentru sportul românesc.

Președintele Federației Române de Tenis de Masă, Cristinel Romanescu, și-a exprimat bucuria și recunoștința pentru performanța echipelor românești, care au ajuns în ambele finale la Campionatele Europene din Croația, un rezultat fără precedent în istoria federației. Romanescu a felicitat jucătorii și staff-ul tehnic, apreciind efortul, determinarea și dorința de victorie. De asemenea, a mulțumit echipei „nevăzute” din spatele scenei – medici, maseuri, kinetoterapeuți, psihologi și întreg personalul FRTM – subliniind că în sport succesul depinde de forța întregii echipe.

“Sunt fericit și recunoscător pentru acest moment unic. România a jucat două finale la Campionatul European din Croația, performanță remarcabilă, fără precedent în istoria Federației Române de Tenis de Masă! Bravo echipei, felicitări jucătorilor și staff-ului tehnic.  Vă mulțumesc, admirabil efortul vostru și dorința de victorie! Mulțumesc mult și echipei nevăzute din spatele scenei: medic, maseur, kineto, psiholog, dar și întregului staff FRTM. În sport, nimeni nu poate reuși de unul singur, echipa este forța”, a spus, fericit, Cristinel Romanescu, președintele Federației Române de Tenis de Masă.