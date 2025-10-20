Jucătoarele României au dat piept cu Germania, la fel ca în ultimele ediții europene, și au pierdut cu 3-0. Bernadette Szocs a fost învinsă de Annett Kaufmann cu 3-2 (11-4, 10-12, 11-8, 6-11, 11-5), Elizabeta Samara a cedat în fața lui Sabine Winter cu 3-1 (11-5, 11-8, 8-11, 11-7), iar Andreea Dragoman a pierdut cu 3-1 în fața Ninei Mittelham (14-12, 11-8, 8-11, 11-5).

Chiar și așa, România a ajuns la a șasea finală consecutivă la Campionatele Europene, câștigând trei medalii de aur (ultima în 2019, la Nantes) și trei de argint. Lotul feminin: Bernadette Szocs, Elizabeta Samara, Andreea Dragoman, Adina Diaconu, Elena Zaharia. Antrenori: Andrei Filimon (principal), Ionuț Seni, Anamaria Sebe, Mădălin Ionașcu și Adrian Crișan (secunzi).

În premieră pentru echipa masculină, România a obținut argintul european după ce a pierdut finala cu Franța, 3-0. Iulian Chiriță a cedat în fața lui Alexis Lebrun cu 3-0 (11-2, 11-6, 11-7), Eduard Ionescu a pierdut cu 3-1 în fața lui Felix Lebrun (11-3, 9-11, 11-5, 11-4), iar Ovidiu Ionescu a fost învins de Simon Gauzy cu 3-1 (11-9, 11-9, 3-11, 11-3).

Această performanță marchează revenirea României pe podiumul Campionatelor Europene masculine după 16 ani și prima finală europeană pentru echipa masculină. Lotul masculin: Eduard Ionescu, Iulian Chirița, Ovidiu Ionescu, Darius Movileanu, Andrei Istrate. Antrenori: Andrei Filimon (principal), Ionuț Seni, Anamaria Sebe, Mădălin Ionașcu și Adrian Crișan (secunzi).

Ambele echipe românești au confirmat astfel statutul de forță a tenisului de masă european, aducând medalii de argint care marchează o zi memorabilă pentru sportul românesc.

Președintele Federației Române de Tenis de Masă, Cristinel Romanescu, și-a exprimat bucuria și recunoștința pentru performanța echipelor românești, care au ajuns în ambele finale la Campionatele Europene din Croația, un rezultat fără precedent în istoria federației. Romanescu a felicitat jucătorii și staff-ul tehnic, apreciind efortul, determinarea și dorința de victorie. De asemenea, a mulțumit echipei „nevăzute” din spatele scenei – medici, maseuri, kinetoterapeuți, psihologi și întreg personalul FRTM – subliniind că în sport succesul depinde de forța întregii echipe.