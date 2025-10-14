Cele cinci sportive – Bernadette Szocs, Elisabeta Samara, Adina Diaconu, Andreea Dragoman și Elena Zaharia – au demonstrat încă o dată că România este o forță în tenisul de masă continental.

Adina Diaconu, care sărbătorește astăzi împlinirea a 26 de ani, a dezvăluit că echipa păstrează o superstiție cu „tricourile norocoase”, amintindu-și că în 2023, purtarea tricourilor roșii le-a adus titlul european.

„Când ești pe cea mai înaltă treaptă a podiumului este un sentiment unic pe care nu pot să îl explic. Este o bucurie atât de mare pentru că în puținele momente în care ești pe podium te gândești la toate orele de antrenament pe care le-ai petrecut în sală, la toate momentele plăcute și neplăcute” – Adina Diaconu, componentă a lotului național.

Româncele au început turneul cu victorii convingătoare: 3-0 cu Țara Galilor și 3-1 cu Luxemburg, câștigând grupa și asigurându-și locul în runda următoare.

„La ultimele trei ediții noi am jucat finala și ne așteptăm la ceva măreți și anul acesta. Plecăm ca favorite, dar vom avea meciuri foarte grele. Toate țările știu că România este o forță și că ne urmăresc și încearcă să ne învingă pentru că suntem un model” – Adina Diaconu, componentă a lotului național.

Înainte de confruntările decisive, sportiva obișnuiește să asculte muzica artistului ei preferat, The Weeknd, pentru a-și păstra concentrarea. Ea a povestit și despre alte pasiuni, recunoscând că, fără tenis, s-ar fi orientat probabil spre matematică și fizică, sprijinită de părinții săi.

Și echipa masculină a României a început europeanul excelent. Lotul format din Ovidiu Ionescu, Eduard Ionescu, Iulian Chiriță, Darius Movileanu și Andrei Istrate a înregistrat victorii concludente în faza grupelor, trecând de Olanda și Slovacia cu 3-0 în ambele meciuri.

Între 12 și 19 octombrie, Zadar va fi scena luptelor pentru medaliile Campionatului European pe echipe, iar România, cu tricolorele sale și cu băieții în formă maximă, pleacă în căutarea performanței maxime.