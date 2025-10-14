Adrian Negrescu a atras atenția asupra necesității urgente ca România să aibă o strategie clară de atragere a investițiilor străine, una care să țină cont de nevoile companiilor, de la terenuri și utilități până la facilități fiscale.

El a avertizat că, fără un astfel de plan, există riscul să se retragă capitalul străin către țări mai favorabile, precum Bulgaria, care va intra în zona euro de la 1 ianuarie.

Negrescu a subliniat că situația investițiilor străine este alarmantă: subscrierile de capital străin nou sunt la un minim istoric, în timp ce retragerea banilor prin profituri a atins un maxim istoric.

”Fără un asemenea demers, riscăm să asistăm la un adevărat exod al banilor străini din România către destinații mai favorabile cum este Bulgaria, țară care de la 1 ianuarie intră în zona euro. Avem nevoie ca de aer de un plan de țară în acest domeniu având în vedere că situația investitiilor străine a devenit alarmantă. Subscrierile de capital străin nou sunt la un minim istoric, iar retragerea banilor prin profituri la un maxim istoric”, spune acesta.

Conform datelor statistice prezentate la o conferință economică, în urmă cu zece ani intrările și ieșirile de capital erau echilibrate, în jur de 3,5 miliarde de euro anual, dar în 2024 au intrat doar 0,6 miliarde și au ieșit 12 miliarde de euro, ceea ce arată că profiturile nu mai sunt reinvestite în România.

El a avertizat că este nevoie de acțiuni rapide și concrete, precum eliminarea taxei pe stâlp, a impozitului pe cifra de afaceri pentru marile companii și facilitarea accesului la capital ieftin de lucru.

Negrescu a insistat că soluția nu constă în ajutoare de stat sau granturi acordate selectiv, ci într-un plan coerent care să asigure un cadru fiscal predictibil și măsuri economice atractive pentru investitorii străini, cum ar fi concesionarea pe termen lung a terenurilor, scutiri de impozite pentru terenuri și clădiri, credite fiscale și programe gratuite de pregătire a forței de muncă.

În final, el a avertizat că ignorarea acestor aspecte ar putea conduce România către sărăcie, chiar și în condițiile unui suveranism economic.