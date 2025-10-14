Comisia juridică a Senatului a adoptat un raport de admitere pentru o propunere de modificare a Codului Penal, menită să completeze și să consolideze Legea Anastasia.

Potrivit proiectului, șoferii care produc accidente mortale din culpă, în timp ce se află sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise, ori conduc fără permis, nu vor mai putea beneficia de suspendarea executării pedepsei dacă refuză testarea biologică sau încearcă să ascundă urmele incidentului.

Documentul votat de comisie prevede, de asemenea, că aceeași restricție se aplică și în situațiile în care conducătorul auto părăsește locul accidentului. Măsura este considerată necesară de inițiatori pentru a elimina interpretările legislative care, în trecut, au permis unor inculpați să evite executarea pedepsei cu închisoarea.

Inițiativa a fost semnată de mai mulți parlamentari, majoritar din rândul PSD, și are ca scop, potrivit expunerii de motive, „eliminarea unor portiţe legislative şi întărirea caracterului preventiv şi sancţionator al legislaţiei penale”. Proiectul urmează să fie supus dezbaterii în plenul Senatului, care este prima cameră sesizată în acest caz.

Senatorul PSD Robert Cazanciuc, unul dintre inițiatorii propunerii legislative, a subliniat că modificarea este necesară pentru a răspunde unor cazuri recente în care instanțele au pronunțat decizii considerate prea indulgente. Potrivit acestuia, legea trebuie să reflecte gravitatea faptelor și să transmită un mesaj clar de responsabilitate în trafic.

„Există un lanţ de complicităţi pentru cei care vin cu asemenea soluţii (…) În ultimii doi ani au fost câteva accidente pentru care instanţa a dat soluţii care sfidează nu doar legea, ci şi dorinţa tuturor de a merge liniştit. E nevoie de o anumită exigenţă”, a declarat senatorul Robert Cazanciuc în cadrul ședinței comisiei.

Inițiatorii consideră că sancțiunile mai ferme pot contribui la reducerea numărului de accidente rutiere grave și la creșterea disciplinei în trafic. Prin introducerea acestei măsuri, autoritățile încearcă să descurajeze atât conducerea sub influența alcoolului sau a drogurilor, cât și refuzul testării, practică des întâlnită în cazurile de acest tip.

Nu toți parlamentarii au fost de acord cu această propunere. Senatorul PNL Cristian Niculescu-Ţâgârlaş a cerut amânarea dezbaterii, argumentând că este nevoie de puncte de vedere suplimentare și de o analiză mai amplă asupra consecințelor juridice. Solicitarea acestuia a fost însă respinsă prin vot.

În intervenția sa, senatorul liberal a atras atenția asupra riscului de a uniformiza pedepsele pentru infracțiuni care au grade diferite de pericol social.

„În această atitudine în care deja tindem punerea pe acelaşi palier a traficului de droguri, a uciderii din culpă sub influenţa băuturilor alcoolice sau drogurilor, traficului de persoane cu refuzul recoltării probelor biologice sau părăsirea locului accidentului, echilibrul pedepselor penale şi a modului de aplicare a pedepselor duce la o zonă în care pericolul social al faptelor nu mai este ierarhizat”, a spus Cristian Niculescu-Ţâgârlaş.

Opozanții proiectului susțin că orice modificare de substanță a Codului Penal trebuie analizată cu atenție pentru a evita dezechilibre între pedepsele aplicate pentru infracțiuni diferite. În plus, există opinii care consideră că severitatea nu trebuie să excludă posibilitatea reabilitării și reintegrării sociale a inculpaților.

Proiectul actual extinde principiile Legii Anastasia, intrată în vigoare la 10 iulie 2023. Actul normativ poartă numele unei fetițe care a murit într-un accident rutier provocat de un șofer fără permis de conducere.

Legea a introdus, pentru prima dată, interdicția ca instanțele să suspende executarea pedepsei în cazurile de ucidere din culpă comise de persoane care conduc fără permis sau sub influența alcoolului și a drogurilor.

Noua propunere vine să întărească aceste prevederi, adăugând și situațiile în care conducătorul auto refuză recoltarea probelor biologice ori părăsește locul accidentului. Astfel, cadrul legal devine mai strict, iar posibilitatea de a evita executarea pedepsei scade semnificativ.

Susținătorii modificării afirmă că legea, în forma actuală, nu acoperă toate scenariile care pot apărea în practică. Prin completarea articolului 91 alin. (3¹) din Codul Penal, se urmărește o aplicare mai clară și coerentă a principiilor de justiție penală în cazurile de accidente rutiere grave.

După adoptarea raportului de către Comisia juridică, propunerea legislativă urmează să ajungă în plenul Senatului, care este prima cameră sesizată. Dacă va fi adoptată, inițiativa va merge mai departe la Camera Deputaților, for decizional în acest caz.

Dezbaterile din Senat vor continua în perioada următoare, iar proiectul ar putea primi modificări în urma amendamentelor propuse de parlamentari. Indiferent de forma finală, direcția generală a schimbărilor este una de înăsprire a sancțiunilor pentru șoferii care încalcă grav regulile de circulație, în special când faptele lor au consecințe tragice.

Prin această inițiativă, autoritățile legislative transmit un semnal clar privind necesitatea de a combate mai ferm comportamentele iresponsabile în trafic și de a proteja siguranța publică.