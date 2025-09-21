Un nou proiect de lege, aflat în discuție în Parlament, propune ca șoferii aflați la început de drum să fie restricționați de la condusul mașinilor cu motoare puternice pe o perioadă de doi ani după obținerea permisului.

Inițiativa legislativă intervine pe fondul unor cifre alarmante: lipsa experienței în trafic a fost implicată în sute de accidente grave, inclusiv în cazuri soldate cu pierderi de vieți omenești.

Conform textului legislativ aflat în dezbatere, sunt considerate „mașini puternice” acele autovehicule al căror motor dezvoltă peste 75 kW pentru fiecare tonă a greutății totale.

Practic, un motor de 75 kW, echivalent cu aproximativ 100 de cai putere, corespunde performanțelor standard ale autoturismelor obișnuite întâlnite zilnic pe șosele, spune Andrei Popovici, mecanic auto.

Conform noii propuneri legislative, un șofer cu mai puțin de doi ani de experiență nu va avea voie să conducă o mașină cu 150 de cai putere și o masă de 1,3 tone. Dacă o face, riscă o amendă de până la 4.050 de lei și suspendarea permisului pentru 90 de zile.

Autorul propunerii susține că măsura este esențială pentru scăderea accidentelor cauzate de șoferii începători; doar în ultimii trei ani, aproape 700 de astfel de incidente au fost raportate.

„Puterea mașinii este un factor care decide cât de grav este accidentul în care sunt implicați, în funcție de cât de tare apasă pedala. O mașină cu cai putere mulți, automat este mai sensibilă, dacă nu ești controlat în ceea ce faci, riști de nenumărate ori să fii într-o zonă de exces și să te expui unor pericole”, spune Andrei Potra, expert în conducere defensivă.

Cezar Drăgoescu, deputat și autorul inițiativei, a explicat că s-a inspirat din legislații similare deja existente în Italia și că există în prezent proiecte asemănătoare în Franța, considerând că propunerea sa se aliniază astfel bunelor practici europene.

Legea propusă include și câteva excepții: restricția nu se aplică persoanelor care utilizează vehiculul strict pentru activități profesionale și nici când în mașină se află un șofer cu peste zece ani de experiență pentru aceeași categorie de permis.