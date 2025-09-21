În conformitate cu Codul Rutier 2025, șoferii implicați într-un incident rutier trebuie să parcurgă o serie de etape bine definite. Printre acestea se numără și obținerea autorizației de reparație, un pas esențial pentru remedierea daunelor cauzate.

Autorizația de reparație poate fi eliberată fie de Poliție, fie de biroul specializat în accidente ușoare. În plus, aceasta poate fi acordată și atunci când părțile implicate ajung la o înțelegere amiabilă privind daunele suferite de vehicul.

Documentul consemnează toate pagubele vizibile și servește drept condiție prealabilă atât pentru reparațiile autorizate, cât și pentru inițierea procedurii de despăgubire la compania de asigurări.

Autorizația de reparație conține informații esențiale despre conducătorul auto, detaliile vehiculului și descrierea pagubelor identificate.

Fără autorizația de reparație, atelierele auto și mecanicii nu pot interveni asupra vehiculului, indiferent cât de serioase ar fi avariile.

„Repararea autovehiculelor, remorcilor, tramvaielor sau mopedelor având urme de accident, fără a fi îndeplinite condiţiile prevăzute de lege, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă”, conform ART 340 (4) din Codul Penal.

Legea impune ca orice incident rutier soldat cu pagube aduse unui vehicul sau altor bunuri să fie raportat autorităților competente.

Conducătorii auto trebuie să semnaleze un accident cu daune materiale în termen de 24 de ore. În situația în care există victime, apelul la 112 este obligatoriu imediat după producerea incidentului.

Chiar și incidentele în care doar propriul vehicul a suferit daune trebuie raportate, întrucât acest pas este necesar pentru obținerea autorizației de reparație.

„Constituie contravenție și se sancționează cu 2 sau 3 puncte amendă […] neîndeplinirea obligației proprietarului sau a utilizatorului de autovehicul de a solicita documentul de constatare a avariilor produse acestuia în alte împrejurări decât în urma unui accident de circulație”, conform Art 99 (4), din legea 195/2002.

După obținerea autorizației de reparație, proprietarul vehiculului are un termen de 30 de zile pentru a efectua lucrările de remediere.

Pe durata celor 30 de zile, circulația cu vehiculul este permisă doar dacă acesta respectă integral standardele de siguranță.

Deși daunele minore, precum o bară îndoită sau crăpată, nu pun în pericol siguranța, afectarea componentelor esențiale — direcție, frâne sau alte sisteme critice — constituie defecte grave care compromit funcționarea sigură a vehiculului.

Legea interzice circulația pe drumurile publice a vehiculelor cu defecțiuni grave sau periculoase, indiferent dacă au ITP valabil, autorizație de reparație, sunt remorcate sau se deplasează încet.

Singura metodă legală de a muta un vehicul grav avariat în urma unui accident este transportul pe platformă.

Pe canalul său de YouTube, polițistul Tavi Perțea a postat un videoclip în care apare un vehicul implicat într-un accident, cu structura de rezistență compromisă, roțile decalibrate și direcția defectă. Cu toate acestea, șoferul circula cu mașina pe un drum public, cel mai probabil încercând să ajungă la service.

În asemenea cazuri, autoritățile pot confisca talonul și plăcuțele de înmatriculare, precum și suspenda permisul de conducere al șoferului.