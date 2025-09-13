Autoritățile pregătesc schimbări importante privind valabilitatea permiselor de conducere, în funcție de vârsta șoferilor. Proiectul de lege, inclus în pachetul Codului Rutier 2025, se află în dezbaterea Camerei Deputaților și a primit deja aviz pozitiv din partea Guvernului.

În prezent, permisul de conducere pentru categoriile A și B este emis cu o valabilitate administrativă de 10 ani. Aceeași regulă se aplică tuturor șoferilor, indiferent de vârstă.

Modificări propuse: valabilitate redusă după 70 și 80 de ani

Noua lege introduce termene diferite pentru șoferii vârstnici. Textul prevede:

„Valabilitatea administrativă a permiselor de conducere eliberate pentru vehiculele din categoriile AM, Al, A2, A, B, Bl şi BE, deţinute de persoane cu vârsta de 70 de ani şi peste această vârstă este de 5 ani. Valabilitatea administrativă a permiselor de conducere de toate categoriile deținute de persoane cu vârsta de 80 de ani şi peste această vârstă este de 2 ani”, se precizează în proiectul de lege.

Concret, șoferii care au împlinit 70 de ani vor trebui să își reînnoiască permisul la fiecare 5 ani. După 80 de ani, intervalul scade la 2 ani.

Pentru reînnoire, conducătorii auto trebuie să obțină avizul mai multor specialiști, printre care:

medicină internă

ortopedie și traumatologie

neurologie

psihiatrie

ORL

oftalmologie

Fără aceste avize medicale, permisul nu poate fi prelungit.

Pe lângă restricțiile pentru vârstnici, proiectul prevede o măsură de relaxare: șoferii care nu au împlinit 70 de ani vor beneficia de o valabilitate administrativă de 15 ani pentru categoriile de permis deținute.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat și se află acum la Camera Deputaților, forul decizional.

Guvernul a emis deja aviz pozitiv, iar dacă va fi adoptat și promulgat de Președintele României, modificările vor intra în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial.

Noua lege nu stabilește o vârstă limită la care permisul trebuie predat. În schimb, introduce termene de reînnoire mai frecvente pentru șoferii în vârstă, condiționate de examene medicale, și o perioadă mai lungă de valabilitate pentru restul șoferilor.