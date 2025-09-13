Limba română va putea fi studiată ca limbă străină obligatorie în sistemul public preuniversitar francez, odată cu lansarea unui program-pilot la Collège Aimé et Eugenie Cotton, din Blanc-Mesnil, localitate situată la nord-est de Paris. Inițiativa va fi implementată treptat, pe mai mulți ani, cu scopul de a crește numărul de elevi înscriși și de a structura un curs de limba română care să ajungă până la nivelul clasei a XII-a.

Într-o postare pe Facebook, Ambasada României în Franța a precizat că proiectul este coordonat de Ministerul Educației Naționale, Învățământului Superior și Cercetării din Franța, prin intermediul Academiei Créteil, și marchează un pas important pentru consolidarea legăturilor culturale și educaționale dintre cele două țări.

Programul se desfășoară în principal pentru elevii de origine română din Blanc-Mesnil, dar este deschis tuturor celor interesați să studieze limba română. Ambasada română a mulțumit conducerii școlii, profesorului Alexandru Mardale, elevilor, părinților și autorităților franceze implicate, subliniind că succesul proiectului este rezultatul efortului comun al tuturor celor implicați.

”O veste foarte bunā la început de nou an școlar – Program pilot de învățare a limbii române în sistemul public francez

Ministerul Educației Naționale, Învățământului superior și Cercetării din Republica Franceză, prin intermediul Academiei Créteil, a demarat un program pilot de studiere a limbii române ca limbă străină obligatorie (LV2), în sistemul public preuniversitar. Proiectul va fi implementat în cadrul Collège Aimé et Eugenie Cotton din localitatea Blanc-Mesnil (departamentul Seine-Saint-Denis), unde sunt școlarizați mai mulți copii vorbitori de limbă română. Programul pilot se va desfășura pe parcursul mai multor ani și are ca obiective creșterea graduală a numărului de elevi și structurarea unui curs de formare în limba română, în cadrul sistemului școlar francez, până la nivelul clasei a XII-a.

Mulțumim tuturor celor implicați în reușita acestui proiect! Mulțumiri deosebite conducerii Collège Aimé et Eugenie Cotton, domnului profesor Alexandru Mardale, elevilor și părinților acestora, autorităților franceze centrale și celor de la nivel local”, arată Ambasada României în Franța.

În anul școlar 2024–2025, aproximativ 190.000 de elevi din România studiază limba franceză ca primă limbă modernă, iar peste 970.000 de elevi o învață ca a doua limbă străină.

Aceste date sugerează că limba franceză este predată în peste 1.160.000 de elevi din România, ceea ce reprezintă o proporție semnificativă din totalul elevilor. Totuși, în termeni procentuali, acest număr reflectă o scădere față de anii anteriori. De exemplu, în anul 2000, franceza era predată ca limbă principală în aproximativ un sfert din școlile din România, în timp ce în prezent procentul a coborât sub 10%.

În ceea ce privește numărul de profesori, există 6.034 de profesori de limba franceză în școlile din România, ceea ce indică o disponibilitate semnificativă de cadre didactice specializate.

În plus, există 25 de licee în România care oferă secții bilingve de limba franceză, iar până în 2027 se preconizează că numărul acestora va crește la 30.