Un schimb de ulei presupune golirea lubrifiantului uzat și înlocuirea acestuia cu unul nou, schimbarea filtrului de ulei, iar în unele cazuri și înlocuirea altor filtre, cum ar fi cel de aer, de combustibil sau de polen. Pe lângă aceste piese, se adaugă și costurile de manoperă, care includ timpul de lucru al mecanicilor și materialele auxiliare, precum garniturile sau șuruburile de scurgere.

În marile orașe din România, manopera pentru schimbul de ulei și filtru variază între 40 și 200 de lei, în funcție de service. La București, tarifele se situează de obicei între 80 și 150 de lei, la Timișoara între 50 și 200 de lei, iar la Constanța și Sibiu media este în jur de 100 de lei. În orașe precum Oradea, costurile sunt ceva mai mici, pornind de la aproximativ 40 de lei. Aceste tarife reprezintă doar manopera și, eventual, filtrul de ulei, fără a include costul efectiv al lubrifiantului sau al altor filtre.

Dacă adăugăm și uleiul, alături de toate filtrele necesare, prețurile finale urcă semnificativ. Pentru un autoturism obișnuit, costul total al unui schimb complet se situează între 150 și 400 de lei. În cazul SUV-urilor sau al mașinilor cu motoare diesel de cilindree mare, cheltuiala este mai ridicată, întrucât aceste vehicule necesită o cantitate mai mare de ulei, iar piesele de schimb și manopera sunt mai costisitoare. În general, pentru astfel de modele, nota de plată poate ajunge chiar și la 300 de lei doar pentru manoperă și filtre.

Motoarele mari sau cele turbo consumă mai mult ulei și au filtre mai scumpe. SUV-urile și mașinile de teren implică o muncă suplimentară, pentru că piesele sunt mai greu accesibile, ceea ce ridică tariful de manoperă. Tipul de ulei utilizat joacă și el un rol important: uleiurile sintetice de ultimă generație, conforme cu normele stricte de performanță, sunt mai scumpe decât variantele convenționale.

De asemenea, includerea tuturor filtrelor, de aer, polen sau combustibil, transformă o simplă revizie într-o cheltuială considerabil mai mare. În atelierele autorizate din orașe precum Ploiești, pachetul complet de schimb ulei și filtre se ridică la aproximativ 240 de lei, arată cifrele publicate de Petit Garage. Pentru SUV-uri și Jeep-uri cu motoare diesel, costurile cresc până la 300 de lei sau chiar mai mult, în funcție de specificații, potrivit cifrelor publicate de Dom Auto.