Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat, sâmbătă, într-o conferință de presă, că a fost decisă schimbarea conducerii Apele Române, iar fostul director, Sorin Lucaci, a fost demis. Potrivit ministrului, această decizie urmărește deschiderea unei noi etape pentru instituție, asigurarea resurselor necesare și gestionarea sustenabilă a apei, având în vedere atât obiectivele PNRR, cât și protecția vieților oamenilor prin infrastructura împotriva inundațiilor.

”Am luat decizia de a schimba conducerea Apele Române. Am anunţat deja că l-am demis pe domnul Sorin Lucaci. Vrem să înceapă o nouă etapă în această instituţie absolut vitală. Vrem să dăm resursele necesare acestei instituţii de care depind inclusiv jaloane în PNRR, de îndeplinit, dar inclusiv vieţile oamenilor care au nevoie de infrastructură implementată împotriva inundaţiilor, au nevoie ca resursele de apă din ţara aceasta să fie gestionate sustenabil”, a declarat Diana Buzoianu, sâmbătă, într-o conferinţă de presă.

Ministrul Mediului a atras atenția asupra fondurilor europene neutilizate, estimate la peste 300 de milioane de euro, subliniind că banii ar fi putut fi folosiți pentru construirea de diguri, baraje și alte infrastructuri esențiale pentru protecția populației. Oficialul a menționat că pierderea acestor fonduri este cu atât mai gravă cu cât inundațiile afectează anual viețile oamenilor și distrug comunități întregi.

”Am avut mai multe analize de-a lungul timpului pe care le-am adus inclusiv în spaţiul public, în atenţia publică, cu privire la fondurile europene care au fost ratate. Vorbim de peste 300 de milioane de euro care nu au mai fost folosite, bani care s-ar fi putut transforma în sute de kilometri de diguri, bani care s-ar fi putut transforma în baraje, infrastructură absolut esenţială ca oamenii să fie în siguranţă. Am văzut deja că în fiecare an avem inundaţii în urma cărora oamenii îşi pierd vieţile, comunităţi întregi sunt distruse, iar în acest context nu putem accepta faptul că au fost pierdute peste 300 de milioane de euro”, a afirmat ministrul Mediului.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că Apele Române va urma o nouă direcție, fiind numit un director interimar cu un mandat clar de transparență și reorganizare. Este vorba despre Florin Ghiță, care între 2014 și 2023 a fost șef de serviciu în cadrul Administrației Bazinale de Apă Argeș-Vedea SGA București-Ilfov, iar din 2023 deține funcția de inginer șef al aceleiași administrații. Ministrul a subliniat experiența sa practică în teren, implicarea în specialitatea profesională și capacitatea de a reconstrui legătura între ANAR, ABA-uri și SGA-uri.

”Am decis să dăm o direcţie nouă la Apele Române. Vom avea un director interimar pe o perioadă tranzitorie care are un mandat foarte clar de transparenţă, care are un mandat foarte clar de reorganizare. Este vorba de domnul Florin Ghiţă, care a fost din 2014 până în 2023 şef de serviciu în cadrul Administraţiei Bazinale de Apă Argeş-Vedea SGA Bucureşti – Ilfov, un om care a lucrat în teren, un om care va putea să construiască din nou legătura între ANAR, ABA-uri şi SGA-uri, un om care din 2023 are calitatea de inginer şef al aceleiaşi administraţii din Bucureşti-Ilfov, un om care a lucrat, un om care a scris articole în publicaţii de specialitate”, a transmis Diana Buzoianu.

Ministrul Mediului a precizat că numirea noului director reprezintă primul pas în procesul de reorganizare și eficientizare a Administrației Naționale Apele Române. Ea a subliniat că instituția trebuie să înceapă să corecteze neregulile din trecut și să fie transformată într-o organizație care să inspire încredere și speranță în rândul cetățenilor.