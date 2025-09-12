Diana Buzoianu a explicat că această pierdere a afectat grav capacitatea României de a dezvolta lucrări esențiale pentru siguranța populației. Din peste 400 de kilometri de diguri planificați, nu a fost realizat niciunul, iar dintre cele 13 baraje prevăzute, doar unul singur va mai primi finanțare. În plus, din cele 13 poldere propuse, doar un polder mai rămâne în proiect. Restul fondurilor au fost eliminate de Comisia Europeană, reducând drastic amploarea investițiilor programate.

Ministrul a anunțat că ANAR va avea, în lunile următoare, un director interimar care va conduce instituția într-o perioadă de tranziție. Acesta va avea misiunea de a asigura transparența și de a reorganiza activitatea, în contextul în care instituția a fost criticată pentru lipsa de rezultate în ciuda fondurilor disponibile.

„Reforma Apele Române este esenţială. Este nevoie să aducem transparenţă în această instituţie. Este nevoie de experienţă reală la nivel de leadership care să fie pus în folosul unor proiecte critice pentru sute de mii de români expuşi la riscul unor inundaţii. Asta vom face pe mai departe. Am luat astăzi decizia de a-l demite pe Directorul Administraţiei Naţionale „Apele Române”, domnul Sorin Lucaci. România a pierdut peste 300 de milioane de euro din PNRR, bani esenţiali pentru infrastructura critică de apărare împotriva inundaţiilor. Nu s-a construit niciun kilometru de dig din peste 400 care puteau fi construite. Din cele 13 baraje prevăzute, unul singur va mai fi finanţat. Din 13 poldere, a mai rămas un singur polder. Restul fondurilor au fost tăiate de Comisia Europeană”, a scris ministrul pe Facebook.

Postarea poate fi vizualizată aici.

Într-un interviu acordat recent, Diana Buzoianu a descris situația de la Apele Române ca fiind una marcată de lipsă de seriozitate și centralizare excesivă, care a blocat progresul proiectelor. Ea a subliniat că schimbările reale nu pot avea loc fără înlocuirea conducerii, acuzându-i pe șefii instituției că sunt preocupați doar de menținerea funcțiilor și de consolidarea propriilor poziții, nu de implementarea proiectelor.

Ministrul Mediului a precizat că, după ce în Guvern a fost adoptat Memorandumul prin care s-a recunoscut pierderea fondurilor PNRR, conducerea ANAR a semnat în doar câteva zile patru contracte în valoare totală de peste 100 de milioane de euro, folosind aceleași fonduri care nu mai erau disponibile. Buzoianu a atras atenția că această practică arată nu doar lipsa de responsabilitate, ci și un mod de lucru care a compromis unul dintre cele mai importante programe de investiții pentru protecția populației împotriva inundațiilor.