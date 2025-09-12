Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR, a vorbit vineri seară despre eforturile necesare pentru ca România să evite un colaps economic și a apreciat că misiunea guvernului de a resuscita bugetul de stat este „aproape imposibilă”, subliniind că realizarea acesteia depinde de mulți factori extrem de importanți.

El a explicat că deficitul țării, de 9,3% din PIB pentru 2024, era echivalentul a patru luni și jumătate de salarii pentru 6,5 milioane de oameni, și a precizat că, totuși, misiunea poate fi îndeplinită dacă guvernul reușește să aplice măsurile pe care și le-a propus.

”Deficitul din țara noastră, 9,3 la sută în PIB pe 2024, era echivalentul a patru luni și jumătate de salarii pentru 6,5 milioane de oameni!”, a spus Rădulescu despre dimensiunile problemei.

Rădulescu a mai atras atenția că fiecare încercare a guvernului de a reduce anumite costuri devine problematică, dacă nu imposibilă, și a dat exemplul reducerii costurilor din administrația locală, unde aleșii locali s-au opus tăierii a 10% din posturi.

El a susținut că aleșii trebuie să înțeleagă că situația este extrem de gravă și că ne apropiem periculos de marginea prăpastiei, întrebându-se dacă România va ajunge vreodată să aibă o administrație publică suplă, fără sute de mii de angajați în exces.

”De câte ori guvernul merge către a reduce niște costuri, devine problematic, dacă nu imposibil. Ați văzut ce s-a întâmplat legat de reducerea costurilor din administrația locală… Aleșii locali au sărit în sus că se taie 10 la sută din posturi… (…) Aleșii trebuie să înțeleagă, suntem undeva foarte-foarte aproape de marginea prăpastiei. (…) Mă întreb dacă ajungem vreodată să fim și noi în rând cu lumea – să avem o administrație publică suplă, să nu aveam atâtea sute mii de oameni care lucrează acolo… mă rog…”, a explicat consilierul lui Mugur Isărescu.

În ceea ce privește deficitul, consilierul a menționat că marea problemă o reprezintă neîncasarea TVA, estimată la 50 de miliarde de lei într-un singur an, și a spus că acest lucru este foarte semnificativ atât pentru deficit, cât și pentru perspectivele viitoare, exprimându-și îndoiala că problema va putea fi rezolvată.