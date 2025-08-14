România traversează o perioadă dificilă, însă după depășirea actualelor probleme economice și cu un set de politici sănătoase pro-business, țara noastră ar putea să-și dubleze produsul intern brut în următorii zece ani, ajungând aproape de 700 de miliarde de euro. Estimarea vine din partea economistului Cristian Popa, membru al Consiliului de Administrație al BNR.

Popa susține că măsurile dure adoptate de Guvernul condus de Ilie Bolojan au avut un rol esențial în redobândirea încrederii investitorilor:

„Măsurile luate de Guvernul Bolojan sunt dureroase, dar au salvat România de la o situaţie critică, pentru că au recâștigat încrederea investitorilor. Dacă nu s-ar fi recurs la măsurile atât de nepopulare azi, România tot ar fi fost obligată să le ia mai târziu, dar în condiţii mult mai grave.”

Economistul anticipează că urmează încă un an marcat de inflație și, posibil, recesiune, însă după acest interval economia ar putea intra pe un trend ascendent accelerat. Problemele actuale sunt rezultatul politicilor fiscale din ultimii ani, când guvernele succesive au contractat împrumuturi masive.

„Dacă guvernul României ar fi o persoană fizică şi ar avea salariu de 4.000 de lei, ar trebui să se împrumute în fiecare lună încă 2.000 de lei, pentru a putea să supravieţuiască, din cauza datoriilor făcute de precedentele guverne”, a explicat Cristian Popa într-un interviu acordat News.ro.

Întrebat despre oportunitatea trecerii la moneda unică europeană, Popa consideră că beneficiile aderării depășesc dezavantajele, deși procesul este complex și necesită disciplină fiscală:

„Cred că este mai degrabă în beneficiul României să treacă la euro, chiar dacă va fi un proces îndelungat. Bulgaria a avut deficite foarte mici, dacă nu chiar surplusuri, și o disciplină fiscală mult mai ridicată decât noi. De aceea ei intră în zona euro în 2026, iar noi nu suntem încă aproape de acest moment.”

Oficialul BNR avertizează că stabilitatea politică și pacea socială sunt esențiale pentru a păstra încrederea piețelor financiare, după ce acestea au reacționat pozitiv la programul fiscal-bugetar al actualului guvern.

Popa spune că o creștere economică potențială de 3-3,5% anual, combinată cu o inflație moderată, ar putea aduce România la pragul de 700 de miliarde de euro PIB nominal în zece ani — dar numai dacă mediul privat este sprijinit.

„Capitalul curge acolo unde e cel mai bine primit. Dacă noi am face din România destinația cea mai bună a capitalului, nu cred să fie imposibil să dublăm economia în 10 ani. Avem nevoie de investiții străine directe, de politici prietenoase cu mediul de afaceri. Majoritatea PIB-ului se face în economia privată, nu în Piața Victoriei”, a precizat Cristian Popa.

Potrivit acestuia, cheia este ca România să își repoziționeze politicile economice pe baze sustenabile, să stimuleze antreprenoriatul și să devină un mediu atractiv pentru capitalul privat internațional.