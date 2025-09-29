Începând de luni, 29 septembrie 2025, cetățenii români, autoritățile publice și instituțiile private pot utiliza aplicația RoCEIReader pentru a citi rapid și sigur informațiile stocate în noua Carte Electronică de Identitate (CEI), inclusiv adresa de domiciliu, a anunțat Ministerul Afacerilor Interne (MAI). Lansarea aplicației vine ca parte a eforturilor autorităților de a digitaliza și simplifica procedurile administrative, reducând birocrația și timpul de procesare a cererilor.

„Începând de astăzi, 29 septembrie 2025, este disponibilă aplicaţia mobilă care citeşte datele de domiciliu din noua Carte Electronică de Identitate. Aceasta este un instrument digital modern şi sigur, care permite citirea rapidă a datelor din Cartea Electronică de Identitate (CEI), inclusiv adresa de domiciliu stocată în cip”, a precizat MAI.

Aplicația poate fi descărcată gratuit din Google Play, iar în scurt timp va fi disponibilă și pe App Store. Utilizatorii pot vizualiza datele din CEI într-un mod securizat, fără a mai fi nevoie de depunerea documentelor fizice sau de verificări suplimentare. RoCEIReader permite obținerea rapidă a dovezii de domiciliu, ceea ce poate fi util în relația cu instituțiile publice, băncile sau alte entități private care necesită confirmarea adresei.

Autoritățile publice și instituțiile private pot folosi aplicația pentru verificarea imediată a datelor, ceea ce va accelera procesarea cererilor și va reduce contactul fizic și dependența de documente tipărite.

Securitate și protecția datelor

Ministerul subliniază că aplicația respectă cele mai stricte standardele de securitate cibernetică, protejând complet datele personale ale utilizatorilor. Astfel, RoCEIReader asigură un nivel înalt de confidențialitate, iar informațiile sunt accesibile doar persoanelor autorizate sau titularilor documentelor.

Impactul aplicației asupra cetățenilor

Prin introducerea acestei aplicații, MAI urmărește simplificarea procedurilor administrative și reducerea timpului de așteptare pentru obținerea dovezilor de domiciliu. Cetățenii nu mai trebuie să depună cereri fizice sau să transporte documente, iar verificările realizate de instituții devin mai rapide și mai eficiente.

RoCEIReader este un pas important în digitalizarea serviciilor publice din România și face parte dintr-un plan mai amplu de modernizare a relației dintre cetățeni și autorități, bazat pe tehnologie și securitate.