Un angajat care nu alege un anumit fond de pensii private Pilon II este automat alocat, în mod aleatoriu, către unul dintre cele șapte fonduri disponibile pe piață.

Fondurile sunt supuse unor reguli stricte care le ghidează modul de a gestiona banii depuși lunar de participanți, concentrându-se preponderent pe plasamente considerate sigure.

George Moț, fondatorul desprepensiiprivate.ro, a explicat, într-o emisiune TV, cum funcționează sistemul de la Pilonul II de pensii.

George Moț a declarat că anul 2025 a fost unul destul de bun, menționând că profitul net acumulat pentru participanți a ajuns la 15,5 miliarde de lei, sumă deja curățată de comisioane.

El a precizat că majoritatea acestui profit provine din Pilonul 2 și și-a exprimat satisfacția de a vedea dacă ritmul de creștere se va menține, având în vedere că, până în prezent, acesta este al doilea cel mai bun an din întreaga istorie a fondurilor de pensii private.

“Am avut un an destul de bun, anul 2025. Deocamdată vedem că am acumulat 15,5 miliarde de lei profit net pentru participanți. Aceasta este o sumă netă de toate comisioanele și este fix profitul care le revine participanților. Mare parte sunt, într-adevăr, din pilonul 2. Ce mă încântă, și este de așteptat pentru finalul acestui an, este să vedem dacă vor menține ritmul de creștere, pentru că deocamdată este al doilea cel mai bun an în întreaga istorie a fondurilor de pensii private.”

George Moț a explicat că, deși regulile generale sunt aceleași pentru toate fondurile, există diferențe semnificative între ele în privința conturilor, a randamentelor și a nivelului de risc.

El a subliniat că, atunci când cineva își alege un fond de pensii private, ar trebui să țină cont măcar de trei criterii principale: costurile, riscul și rata de rentabilitate.

Totodată, a atras atenția că randamentele anterioare nu garantează rezultate similare în viitor, așa cum precizează orice avertisment asociat investițiilor.

“Contează foarte mult pentru rezultatul final, pentru că, chiar dacă regulile generale sunt aceleași, există diferențe între fonduri. Există diferențe de conturi, există diferențe în ceea ce privește randamentul și, de asemenea, există diferențe în ceea ce privește riscul. Dacă ar trebui să te ghidezi după anumite criterii atunci când îți alegi un fond de pensii private, ar trebui să fie cel puțin aceste trei elemente: cost, risc și rată de rentabilitate. Randamentul vine chiar și cu un avertisment. Orice fond, și de pensii, orice investiție vine cu un avertisment care spune că randamentele trecute nu reprezintă o garanție pentru obținerea acelor rezultate și pe viitor. “

George Moț a menționat că, deși diferențele între fondurile de pensii pot părea nesemnificative la prima vedere, pe termen lung, având în vedere un orizont investițional de 30–40 de ani sau chiar mai mult, aceste mici variații pot influența considerabil valoarea contului de pensii al fiecărui participant.

”Vedem că diferența este de peste 400.000 lei acum. Întrebarea este simplă pentru oricine. Ei pun o întrebare retorică, vrei să ai cu 400.000 lei mai mult în cont? Da, da, atunci trebuie să faci o alegere foarte simplă, și anume să îți alegi fondul de pensii cel mai potrivit pentru pentru tine, pentru situația ta.”

George Moț a explicat că fondurile de pensii beneficiază de mecanisme de protecție prevăzute de lege, astfel încât conturile participanților nu pot fi folosite drept colateral, gajate sau executate silit.

El a subliniat că fondul de pensii este juridic și contabil separat de administrator, proces numit segregarea activelor, ceea ce înseamnă că administratorul nu poate dispune liber de activele fondului și că falimentul administratorului nu afectează fondul de pensii în sine.