Bulgaria a decis să instaleze radare pentru viteza medie deoarece șoferii străini, inclusiv români și greci, au fost surprinși circulând cu peste 200 km/h pe drumurile naționale și autostrăzi. Radarele fixe au devenit previzibile pentru conducători, care încetinesc doar în zona acestora, apoi accelerează din nou.

Potrivit lui Titi Aur, metoda care calculează viteza medie pe o distanță mai lungă îi obligă pe șoferi să păstreze un ritm constant și legal. El a explicat că radarele fixe au doar un rol punctual, prevenind accidentele în zone periculoase, dar nu reușesc să schimbe comportamentul de ansamblu.

„Acea metodă este mult mai eficientă decât cea a radarelor fixe. Odată cu evoluția tehnică, toate punctele de verificare a vitezei sunt marcate, ești anunțat. Atunci, foarte mulți șoferi au comportamentul de a merge cu viteză mai mare și unde știu că e radarul fix, reduc viteza, după care accelerează. Când se măsoară viteza medie, care se face pe niște kilometri, în zone unde ești și tentat să mergi mai tare, te educă, în sensul că te obișnuiește să mergi cu o viteză și constantă, dar și legală. Cred că este cea mai eficientă metodă”, consideră Titi Aur.

Specialistul a subliniat că atunci când șoferii sunt obligați să mențină aceeași viteză timp de 5-7 kilometri, comportamentul lor de condus se schimbă treptat. În opinia sa, acest lucru contribuie la educarea conducătorilor auto, chiar dacă unii teribiliști vor continua să caute locuri unde pot accelera mai mult.

Titi Aur a arătat că radarele pentru viteză medie reduc semnificativ riscul de accidente. Chiar dacă durata călătoriei poate crește ușor, avantajele în ceea ce privește siguranța rutieră sunt evidente. Metoda îi aduce pe cei mai mulți șoferi la un nivel de acceptare a vitezei reduse, ceea ce face drumurile mai sigure pentru toți participanții la trafic.