Titi Aur spune că măsurarea vitezei medii educă șoferii și este cea mai eficientă metodă
Bulgaria a decis să instaleze radare pentru viteza medie deoarece șoferii străini, inclusiv români și greci, au fost surprinși circulând cu peste 200 km/h pe drumurile naționale și autostrăzi. Radarele fixe au devenit previzibile pentru conducători, care încetinesc doar în zona acestora, apoi accelerează din nou.
Potrivit lui Titi Aur, metoda care calculează viteza medie pe o distanță mai lungă îi obligă pe șoferi să păstreze un ritm constant și legal. El a explicat că radarele fixe au doar un rol punctual, prevenind accidentele în zone periculoase, dar nu reușesc să schimbe comportamentul de ansamblu.
„Acea metodă este mult mai eficientă decât cea a radarelor fixe. Odată cu evoluția tehnică, toate punctele de verificare a vitezei sunt marcate, ești anunțat. Atunci, foarte mulți șoferi au comportamentul de a merge cu viteză mai mare și unde știu că e radarul fix, reduc viteza, după care accelerează.
Când se măsoară viteza medie, care se face pe niște kilometri, în zone unde ești și tentat să mergi mai tare, te educă, în sensul că te obișnuiește să mergi cu o viteză și constantă, dar și legală. Cred că este cea mai eficientă metodă”, consideră Titi Aur.
Noile radare sunt un avantaj pentru siguranța rutieră
Specialistul a subliniat că atunci când șoferii sunt obligați să mențină aceeași viteză timp de 5-7 kilometri, comportamentul lor de condus se schimbă treptat. În opinia sa, acest lucru contribuie la educarea conducătorilor auto, chiar dacă unii teribiliști vor continua să caute locuri unde pot accelera mai mult.
Titi Aur a arătat că radarele pentru viteză medie reduc semnificativ riscul de accidente. Chiar dacă durata călătoriei poate crește ușor, avantajele în ceea ce privește siguranța rutieră sunt evidente. Metoda îi aduce pe cei mai mulți șoferi la un nivel de acceptare a vitezei reduse, ceea ce face drumurile mai sigure pentru toți participanții la trafic.
„A pune doar radare fixe, odată ce sunt anunțate și șoferii au informația, sunt bune, punctual sunt și eficiente, în sensul că dacă îl pui într-o zonă periculoasă, acolo nu se va merge cu viteză, dar nu înseamnă și educație. Dimpotrivă, câteodată chiar irită pe șoferul cu adrenalină care spune că după aceea o să calce pedala și mai tare. Sunt mulți care gândesc așa.
În schimb, când ești obligat să mergi cu viteză normală pe 5-7 kilometri, mai treci printr-o localitate, la un moment dat îți formezi stilul de condus. Bineînțeles că vor exista teribiliști care vor vâna locurile unde pot să meargă mai tare, dar pe cei mai mulți reușești să îi aduci la un nivel de acceptare că poți să mergi cu viteza mai mică. Riscul scade atât de mult încât chiar dacă timpul de deplasare crește puțin, e net în favoarea acestor metode“, a spus, la DC News, Titi Aur, specialist în conducere defensivă.