Sectorul 2 pune în aplicare un program social de amploare, menit să sprijine cuplurile infertile și femeile singure care întâmpină dificultăți în a obține o sarcină pe cale naturală. Programul „FIV pentru Sectorul 2” va fi lansat în data de 29 septembrie 2025 de Primăria Sectorului 2, prin intermediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC). Inițiativa are ca obiectiv nu doar facilitarea accesului la tratamente și proceduri medicale specializate, ci și consolidarea familiei și stimularea natalității la nivel local.

Sprijin financiar pentru tratamente FIV

Beneficiarii Programului pot primi un ajutor financiar de până la 20.000 lei, sub forma a două vouchere:

Voucher medicamente : 5.000 lei, pentru tratamentul de stimulare și susținere hormonală;

: 5.000 lei, pentru tratamentul de stimulare și susținere hormonală; Voucher proceduri medicale: 15.000 lei, pentru efectuarea procedurilor FIV în unitățile sanitare partenere.

Acest sprijin este destinat să acopere integral sau parțial costurile tratamentului FIV și să reducă astfel povara financiară pentru cei care își doresc să devină părinți, dar se confruntă cu probleme de fertilitate.

Pentru a fi eligibili, solicitanții trebuie să îndeplinească mai multe criterii:

cel puțin unul dintre parteneri, în cazul cuplurilor infertile, sau femeia singură să fie cetățean român și să aibă domiciliul stabil în Sectorul 2 în ultimii 3 ani;

statut de asigurat în sistemul național de sănătate la momentul înscrierii;

venit net lunar de maximum 5.500 lei/persoană;

lipsa datoriilor la bugetul local al Sectorului 2;

vârsta femeii solicitante să fie între 20 și 45 de ani;

procedurile FIV trebuie să fie efectuate într-o unitate sanitară acreditată parteneră a Programului.

Programul este destinat unui număr de până la 100 de beneficiari, selectați conform regulamentului. Dosarele de înscriere se pot depune începând cu 29 septembrie 2025, la registratura DGASPC Sector 2, situată pe strada Olari nr. 15, Sector 2, București, după următorul program:

Luni – Joi: 08.30 – 16.00

Vineri: 08.30 – 13.30

Informații suplimentare pentru participanți

Documentele necesare pentru înscriere, precum și listele farmaciilor și unităților sanitare partenere vor fi disponibile pe site-ul DGASPC Sector 2 – www.social2.ro – începând cu 26 septembrie 2025, în secțiunea dedicată Programului „FIV pentru Sectorul 2”.

Prin acest program, Primăria Sectorului 2 urmărește să ofere o șansă reală cuplurilor și femeilor singure care se confruntă cu infertilitatea, reducând costurile tratamentelor și sprijinind astfel dezvoltarea unei comunități mai stabile și a unor familii consolidate.