Consiliul Local Sector 2 a aprobat Programul „FIV pentru Sectorul 2”, prin care se acordă un sprijin financiar de până la 20.000 de lei pentru procedura de fertilizare in vitro (FIV). Este cel mai amplu sprijin financiar oferit până acum în Capitală pentru persoanele și familiile care se confruntă cu infertilitatea.

Pot beneficia de finanțare:

cuplurile infertile, căsătorite sau necăsătorite;

femeile singure diagnosticate cu infertilitate.

Condițiile includ domiciliul stabil de minimum trei ani în Sectorul 2, calitatea de asigurat în sistemul public de sănătate și venituri nete de maximum 5.500 lei/persoană/lună.

„Infertilitatea este o problemă medicală și socială majoră. Prin acest program, ne dorim să sprijinim concret familiile și persoanele care își doresc un copil, dar nu au suficiente resurse financiare pentru a susține costurile procedurilor medicale. Comunitatea noastră are nevoie de sprijin, iar noi venim în întâmpinarea acestor nevoi”, a declarat Rareș Hopincă, Primarul Sectorului 2.

Bugetul prevede finanțarea a 100 de beneficiari în anul 2025, cu posibilitatea extinderii în anii următori. Sprijinul se acordă sub formă de vouchere nominale și netransferabile, cu valabilitate de 12 luni:

5.000 lei pentru tratament medicamentos;

15.000 lei pentru procedura de fertilizare in vitro.

Voucherele pot acoperi până la trei proceduri într-un an, în funcție de necesitățile medicale și parcursul fiecărui caz.

Programul este gestionat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 (DGASPC S2). Înscrierile se fac la sediul instituției, iar regulamentul, criteriile de eligibilitate și lista unităților sanitare și farmaciilor partenere vor fi disponibile pe site-ul oficial.

„Înscrierile se vor face la sediul DGASPC Sector 2. Informatiile privind derularea programului vor fi afisate pe pagina de internet www.social2.ro la secțiunea Program FIV. Ne dorim ca procesul să fie cât mai usor accesibil, astfel încât cât mai multe familii să poată beneficia de această oportunitate”, Alexandra Dobre, director general adjunct DGASPC Sector 2.

Potrivit datelor oficiale, în România una din cinci familii se confruntă cu dificultăți în a avea un copil pe cale naturală. Costurile ridicate ale procedurilor de fertilizare in vitro, care pot depăși 3.000–4.000 de euro pentru un singur ciclu, fac ca accesul să fie limitat pentru multe cupluri. În acest context, sprijinul financiar oferit de autoritățile locale din Sectorul 2 reprezintă o premieră prin valoarea și structura lui.

Programul „FIV pentru Sectorul 2” își propune să reducă barierele financiare și să ofere șansa la parentalitate familiilor și persoanelor care, altfel, ar fi fost împiedicate de costuri să apeleze la tratamentele de reproducere umană asistată.