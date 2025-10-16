Ministerul Muncii deschide, din 20 octombrie 2025, ora 10:00, înscrierile pentru Programul Național de susținere a cuplurilor și persoanelor singure în vederea creșterii natalității (FIV). Procedura se va desfășura exclusiv online, până pe 30 noiembrie 2025.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a transmis un mesaj în legătură cu deschiderea sesiunii FIV 2025, subliniind importanța programului pentru familiile care se confruntă cu dificultăți de fertilitate.

„Sunt bucuros să anunț că, începând cu 20 octombrie 2025, ora 10:00, deschidem înscrierile pentru Programul național de susținere a cuplurilor și persoanelor singure în vederea creșterii natalității (FIV). Știu câtă speranță se ascunde în fiecare dosar și câtă așteptare în fiecare pas al acestui drum. Ne dorim ca de la anul, statul să fie un sprijin și mai puternic pentru mai multe persoane și familii care își doresc să aducă pe lume un copil”, a declarat ministrul.

Potrivit Ministerului, înscrierea presupune crearea unui cont în platformă, completarea datelor solicitate, alegerea unei clinici partenere acreditate, descărcarea și semnarea documentelor generate automat (cerere de înscriere, declarație pe proprie răspundere și acord privind prelucrarea datelor personale), urmată de încărcarea tuturor documentelor justificative.

Dosarele complete vor primi un număr unic de înregistrare, iar solicitanții vor putea urmări statusul în platformă.

Printre documentele necesare se află:

-Cererea de înscriere completată și semnată (Anexa 1);

-Declarația pe propria răspundere (Anexa 1a);

-Document medical care atestă diagnosticul de infertilitate (Anexa 1b);

-Copii ale actelor de identitate;

-Adeverință de asigurat în sistemul de sănătate.

-Dosarele incomplete sau care conțin documente emise înainte de afilierea unităților sanitare partenere vor fi respinse.

Pot depune dosare:

-Persoanele singure sau cuplurile care îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute în program;

-Beneficiarii ediției 2024 pot aplica din nou doar după finalizarea și validarea decontului aferent procedurii efectuate anterior.

-Nu pot aplica persoanele care au beneficiat deja de sprijin financiar din alte programe similare. De asemenea, documentul medical de indicație FIV trebuie emis după afilierea clinicii la programul din 2025.

Programul Național FIV este unul dintre cele mai importante proiecte guvernamentale destinate susținerii natalității și combaterii declinului demografic, oferind sprijin financiar pentru proceduri de fertilizare in vitro. Mii de cupluri și persoane singure au beneficiat, în ultimii ani, de ajutorul statului pentru a-și împlini visul de a deveni părinți.