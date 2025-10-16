Economistul Radu Georgescu spune că așa-numitul „GAP de TVA” — diferența dintre cât ar trebui și cât se colectează efectiv din taxa pe valoare adăugată — este greșit înțeles și calculat. El a susținut că datele conform cărora România ar avea o evaziune de TVA de 30% provin de la „niște bugetari de la Bruxelles” și că nu există o bază reală pentru aceste cifre.

Georgescu a amintit că, încă de anul trecut, a explicat că nimeni nu știe exact cât este „GAP-ul de TVA” și că evaziunea reală este mult mai mică decât cea vehiculată în presă. Potrivit economistului, paradoxul este că informația s-a rostogolit în spațiul public fără a fi analizată critic, iar România a ajuns să se autodenigreze „mândrindu-se aiurea că este o nație de hoți”.

„Evrica. GAP-ul din TVA vine din faptul ca facem gem, ciorba si prajituri in casa!!!! Poftim???

Anul trecut am fost invitat la TV sa vorbesc despre faimosul „ GAP de 30% pe TVA”. In acea emisiune am explicat ca habar nu avem cat este acest „ GAP de TVA”. Si ca evaziunea pe TVA este mult mai mica decat se vorbeste in presa

Acest „ GAP pe TVA de 30% ” a fost calculat de niste bugetari de la Bruxelles. In raport au spus ca Romania are cea mai mare evaziune de TVA din Europa. Poftim???

Habar nu avem cum l-au calculat. Paradoxal, in Romania s-a rostogolit aceasta informatie fara sa gandim daca este corecta. Si ne mandrim aiurea in presa ca suntem o natie de hoti”, scrie Radu Georgescu.

El a precizat că, din experiența sa, în care a întocmit mii de deconturi de TVA, poate afirma cu certitudine că românii nu sunt o nație de evazioniști. Georgescu a explicat că TVA-ul este o taxă pe consumul populației, iar în România circa 80% din consum se realizează prin mari lanțuri de magazine, precum Carrefour, Dedeman, McDonald’s, Altex sau Petrom, unde emiterea bonului fiscal este obligatorie.

În opinia sa, riscul de evaziune este astfel mult mai mic decât în țări ca Italia, Franța sau Grecia, unde comerțul se bazează pe magazine mici de familie.

Din punct de vedere tehnic, spune el, chiar dacă ar exista evaziune în etapele de import sau distribuție, TVA este oricum colectat de stat în momentul vânzării către consumatorul final. El a subliniat că majoritatea celor care discută despre „GAP-ul de TVA” nu au completat niciodată un decont de TVA și nu cunosc conceptele de TVA deductibil, colectat sau de plată.

În opinia sa, acesta este motivul pentru care a decis să nu mai participe la dezbateri televizate pe teme economice, susținând că „99% din discuțiile economice de la TV nu au nicio legătură cu economia reală”.