Economistul Radu Georgescu critică politica fiscală a Guvernului: „Am înfrânt! I-am rupt cu economia și anul ăsta”
Economistul Radu Georgescu a tras un semnal de alarmă asupra situației economice a României, atrăgând atenția că dobânzile plătite de țara noastră în august 2025 se situează printre cele mai ridicate din Europa.
Într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook, Georgescu a prezentat un grafic comparativ, care arată că România se află pe locul trei de la coadă, alături de Rusia și Turcia.
Dobânzi mai mari decât unele țări din categoria „junk”
Economistul a explicat că, deși mass-media a prezentat faptul că România nu a ajuns în categoria „junk” drept un succes, realitatea financiară este mai complicată. Chiar și țări cu ratinguri mai scăzute, precum Albania sau Bosnia, plătesc dobânzi mai mici decât România.
De asemenea, Serbia, cu probleme interne și ample proteste violente de stradă, beneficiază de costuri mai reduse ale finanțării.
Această situație arată ineficiența politicilor economice curente, care nu au dus la îmbunătățirea poziției României, putem înțelege așadar din această postare.
Executia bugetară pe august arată creșteri de cheltuieli. Colectarea TVA scade ca pondere în PIB
Mesajul lui Radu Georgescu mai relevă date recente privind execuția bugetară. În august 2025, Guvernul a înregistrat un efect contrar măsurilor adoptate la începutul lunii august: deficitul bugetar a crescut, iar cheltuielile statului s-au majorat.
În special, cheltuielile pentru „Bunuri și servicii” au înregistrat creșteri, ceea ce, potrivit lui Georgescu, reflectă faptul că majorarea TVA a avut un impact direct și asupra propriilor cheltuieli ale statului.
Un alt aspect criticat de economist este colectarea TVA, care a scăzut în 2025 comparativ cu 2024. Conform datelor publicate de Ministerul de Finanțe, ponderea TVA în PIB a coborât de la 4,4% în 2024 la 4,3% în 2025.
Radu Georgescu a concluzionat că Guvernul ar trebui să-și revizuiască strategia economică, având în vedere că măsurile adoptate până acum au avut efecte contrare celor anticipate. El a punctat ironic că, dacă guvernanții își vor seta drept obiectiv „să ducă România direct în șanț”, poate așa va ajunge și țara noastră să meargă pe drumul cel corect.
Postarea integrală a lui Radu Georgescu
„Am infrant!!
I-am rupt cu economia si anul asta
In poza vezi dobanzile platite de tarile din Europa in august 2025
Suntem pe locul 3 de la coada, alaturi de Rusia si Turcia
Probabil te-ai bucurat si tu cand ai auzit la TV ca este foarte bine ca Romania nu este in junk
Dar stai un pic
Tari care sunt in Junk: Albania, Bosnia platesc dobanzi mai mici decat Romania
Chiar si Serbia plateste dobanzi mai mici, desi aia se bat in fiecare zi pe strazi
Stai ca nu este tot
Azi a venit si executia bugetara pe august de la Ministerul de Finante
Si aici am infrant
Faimoasele masuri economice luate de la 1 august au avut efect invers
Adica au marit deficitul bugetar si au crescut cheltuielile statului
In august au crescut cheltuielile cu „ Bunuri si servicii” ale statului
Ca de, cei din Guvern nu s-au gandit cresterea TVA-ului va impacta si cheltuielile lor
Si la colectare TVA am infrant
Colectarea TVA in 2025 a scazut ca pondere in PIB de la 4,4% in 2024 la 4,3% in 2025
Eu cred ca Guvernul ar trebui sa schimbe strategia economica deoarece tot timpul iese pe dos decat spun ei
Ar trebui sa-si propuna sa duca direct Romania in sant
Poate asa vom merge si noi pe drumul corect”, a scris Radu Georgescu pe Facebook.