Economistul Radu Georgescu a tras un semnal de alarmă asupra situației economice a României, atrăgând atenția că dobânzile plătite de țara noastră în august 2025 se situează printre cele mai ridicate din Europa.

Într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook, Georgescu a prezentat un grafic comparativ, care arată că România se află pe locul trei de la coadă, alături de Rusia și Turcia.

Economistul a explicat că, deși mass-media a prezentat faptul că România nu a ajuns în categoria „junk” drept un succes, realitatea financiară este mai complicată. Chiar și țări cu ratinguri mai scăzute, precum Albania sau Bosnia, plătesc dobânzi mai mici decât România.

De asemenea, Serbia, cu probleme interne și ample proteste violente de stradă, beneficiază de costuri mai reduse ale finanțării.

Această situație arată ineficiența politicilor economice curente, care nu au dus la îmbunătățirea poziției României, putem înțelege așadar din această postare.

Mesajul lui Radu Georgescu mai relevă date recente privind execuția bugetară. În august 2025, Guvernul a înregistrat un efect contrar măsurilor adoptate la începutul lunii august: deficitul bugetar a crescut, iar cheltuielile statului s-au majorat.

În special, cheltuielile pentru „Bunuri și servicii” au înregistrat creșteri, ceea ce, potrivit lui Georgescu, reflectă faptul că majorarea TVA a avut un impact direct și asupra propriilor cheltuieli ale statului.

Un alt aspect criticat de economist este colectarea TVA, care a scăzut în 2025 comparativ cu 2024. Conform datelor publicate de Ministerul de Finanțe, ponderea TVA în PIB a coborât de la 4,4% în 2024 la 4,3% în 2025.

Radu Georgescu a concluzionat că Guvernul ar trebui să-și revizuiască strategia economică, având în vedere că măsurile adoptate până acum au avut efecte contrare celor anticipate. El a punctat ironic că, dacă guvernanții își vor seta drept obiectiv „să ducă România direct în șanț”, poate așa va ajunge și țara noastră să meargă pe drumul cel corect.