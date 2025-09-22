Radu Georgescu a afirmat că, în ultimii 10 ani, politicienii au aplicat o singură strategie economică: majorarea numărului de angajați la stat și a salariilor acestora. El a arătat că această măsură a crescut consumul, dar și datoria României într-un ritm accelerat.

Potrivit antreprenorului, România are în prezent cel mai mare deficit bugetar din Europa. El a menționat că țara plătește cele mai ridicate dobânzi la credite, înregistrează cel mai mare deficit comercial și cel mai mare deficit de cont curent de pe continent.

Georgescu a explicat că România este obligată să reducă deficitul bugetar de la aproape 10% din PIB la 3%. Această ajustare ar scoate din economie aproximativ 100 de miliarde de lei anual. El a comparat situația actuală cu cea a Greciei din 2009, atunci când barda a dus la o scădere a economiei cu 25% în cinci ani.

„În ultimii 10 ani politicienii au avut o singură strategie economică: să crească numărul de bugetari și salariile lor. În acest fel au crescut consumul. Din această cauză datoria României a crescut accelerat. Statistic, toate țările care au aplicat această strategie au avut o perioadă de creștere economică. Tot, statistic, pentru aceste țări s-a terminat prost. În urma acestei strategii economice din ultimii ani, România are cel mai mare deficit bugetar din Europa. Plătește cele mai mari dobânzi la credite. Are cel mai mare deficit comercial din Europa și cel mai mare deficit de Cont Curent din Europa”, spune acesta într-o postare pe Facebook.

În opinia sa, reducerea deficitului va avea un efect multiplicator. Prima dată, oamenii nu vor mai cumpăra bunuri scumpe, precum apartamente, mașini sau electronice. Ulterior, va scădea consumul și pentru haine sau alte produse de bază.

Antreprenorul a subliniat că, la o datorie de 60% din PIB și cu o dobândă de 7,35%, România va ajunge să plătească dobânzi de 4,5% din PIB. Acest nivel ar depăși cheltuielile pentru educație (3,5% din PIB) și chiar investițiile de capital (3,8% din PIB).

Georgescu a reamintit că anul trecut au fost introduse taxe mai ușor de suportat pentru populație, precum impozitul pe venit în IT, construcții și agricultură sau majorarea impozitului pe dividende. În acest an, însă, au fost adoptate măsuri mai dure, inclusiv creșterea TVA-ului. Cu toate acestea, deficitul bugetar rămâne ridicat, în jur de 9% din PIB.

În final, antreprenorul a avertizat că anul viitor cheltuielile cu dobânzile ar putea crește cu 13–17 miliarde de lei, mai mult decât toate cele trei pachete economice adoptate de Guvern în acest an.

În opinia sa, este probabil ca anul viitor să vină „barda” în România, ceea ce va însemna o scădere vizibilă a economiei.