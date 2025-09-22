Alocațiile pentru copii sunt virate lunar pe cardurile părinților sau ale reprezentanților legali. Aceste sume, acordate de stat, au rolul de a sprijini financiar familia, contribuind la acoperirea cheltuielilor legate de creșterea, îngrijirea și educația copiilor.

Termenele de plată ale alocațiilor pot varia lunar, deoarece acestea sunt ajustate în funcție de zilele nelucrătoare, precum weekendurile și sărbătorile legale. Astfel, data exactă la care fondurile ajung pe card poate diferi de la o lună la alta.

În fiecare lună, statul român acordă alocații pentru copii, diferențiate după vârstă și nevoi speciale. Astfel, cei mici până la doi ani și copiii cu dizabilități cu vârste între 3 și 18 ani primesc 719 lei lunar, în timp ce alocația pentru copiii între 2 și 18 ani, precum și pentru tinerii care urmează în continuare liceul sau o formă de învățământ profesional după împlinirea majoratului, este de 292 de lei pe lună.

Alocațiile de stat pot fi primite fie prin virament direct pe card, fie prin mandat poștal, în funcție de opțiunea stabilită pentru fiecare beneficiar.

Deși nu există o zi fixă stabilită pentru plata alocațiilor de stat, în practică acestea ajung de obicei pe carduri în jurul datei de 8 a fiecărei luni. Totuși, dacă această zi coincide cu un weekend sau cu o sărbătoare legală, transferul se amână, pentru că aceste zile sunt nelucrătoare.

În octombrie 2025, ziua de 8 cade miercuri, astfel că alocațiile vor fi virate pe carduri conform calendarului, fără niciun fel de amânare.

De regulă, alocațiile pentru copii ajung în conturile bancare ale beneficiarilor în jurul orei 14:00, însă ora exactă poate varia în funcție de procedurile interne ale fiecărei bănci. Cei care optează pentru primirea alocației prin mandat poștal trebuie să aștepte câteva zile suplimentare până la ridicarea sumelor.

Ultima ajustare a alocațiilor pentru copii a fost aplicată în ianuarie 2024, când acestea au crescut cu 10,4%. În urma majorării, copiii între 2 și 18 ani, precum și tinerii care urmează în continuare liceul sau o formă de învățământ profesional, au primit cu 36 de lei mai mult, în timp ce alocațiile pentru copiii cu dizabilități între 3 și 18 ani și pentru cei mici până la doi ani au fost majorate cu 88 de lei.

La începutul anului 2025, era preconizată o nouă creștere a alocațiilor pentru copii, dar aceasta a fost amânată din cauza Ordonanței Trenuleț. Astfel, alocațiile au rămas la nivelul stabilit în noiembrie 2024 pe întreaga durată a anului 2025.

Până în vara anului 2025, părinții au așteptat cu speranță o majorare a alocațiilor în 2026, însă Legea nr. 141/2025, intrată în vigoare la 1 august, prevede că acestea vor rămâne la nivelul stabilit pentru decembrie 2025.