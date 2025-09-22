Legea nr. 31/1990 privind societățile stipulează la art. 272 alin. (1) lit. c) că fondatorii, administratorii, directorii și alți reprezentanți legali pot răspunde penal dacă se împrumută de la societate cu sume ce depășesc echivalentul în lei a 5.000 de euro. Această prevedere era însă corelată cu art. 144/4, situat în partea din lege dedicată societăților pe acțiuni.

Astfel, exista o dispută: interdicția se aplică doar administratorilor de societăți pe acțiuni (SA) sau și celor de SRL?

Curtea de Apel Constanța a sesizat ICCJ pentru a clarifica problema. Întrebarea esențială era dacă administratorul unui SRL poate fi considerat subiect activ al infracțiunii prevăzute de art. 272 alin. (1) lit. c).

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, prezidat de judecătoarea Eleni Marcu și format din alți opt judecători ai Secției Penale, a analizat atât textul de incriminare, cât și normele conexe privind funcționarea diferitelor tipuri de societăți.

Judecătorii au arătat că interdicția de la art. 144/4 se regăsește exclusiv în partea legii care reglementează societățile pe acțiuni. În plus, art. 197 alin. (4) din aceeași lege precizează expres că regulile aplicabile SA-urilor nu se extind și asupra SRL-urilor.

În consecință, pentru administratorii de SRL nu există o interdicție legală de a primi împrumuturi mai mari de 5.000 de euro de la societatea proprie. Prin urmare, aceștia nu pot fi acuzați de încălcarea art. 272 alin. (1) lit. c).

Instanța supremă a subliniat principiul legalității incriminării, potrivit căruia răspunderea penală nu poate fi angajată în lipsa unei interdicții clare și explicite.

Hotărârea clarifică o dilemă juridică de lungă durată și aduce siguranță administratorilor de SRL-uri. În timp ce pentru administratorii de SA rămâne în vigoare interdicția împrumuturilor ce depășesc 5.000 de euro, în cazul SRL-urilor o asemenea interdicție nu există.

ICCJ a admis sesizarea Curții de Apel Constanța și a stabilit că administratorii SRL-urilor nu pot fi considerați subiecți activi ai infracțiunii prevăzute de art. 272 alin. (1) lit. c) din Legea societăților.

Decizia este obligatorie de la publicarea în Monitorul Oficial (nr. 852 din 17 septembrie 2025) și produce efecte pentru toate cauzele similare aflate pe rolul instanțelor.