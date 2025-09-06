Proiectul legislativ răspunde unei probleme întâmpinată adesea de multe firme de tip SRL, și introduce un mecanism care poate salva companii de la blocaj și pierderi. Prin numirea unui administrator temporar, instanțele vor asigura funcționarea societăților până când moștenitorii vor stabili noua structură de conducere.

În prezent, legislația nu prevede o soluție pentru cazurile în care o societate rămâne fără administrator, din cauza decesului asociatului unic sau al asociatului majoritar. Lipsa de decizie poate duce la paralizarea activității, la pierderi financiare și la deteriorarea relațiilor comerciale.

Potrivit inițiatorilor, această situație vulnerabilizează firmele, care riscă să piardă contracte, angajați și parteneri, fără a exista un mecanism de protecție până la soluționarea succesiunii.

Proiectul prevede că, dacă în termen de 30 de zile de la deces nu se finalizează dezbaterea succesiunii, orice persoană cu vocație succesorală poate solicita instanței numirea unui administrator temporar.

Administratorul desemnat de judecător va putea gestiona activitatea curentă a societății și va reprezenta compania în relațiile cu terții. Totuși, actele de dispoziție care depășesc 20% din activul net al firmei vor necesita acordul Adunării Generale a Asociaților.

Cauzele privind desemnarea administratorului temporar se vor judeca după regulile ordonanței președințiale. Acest lucru garantează soluționarea rapidă, fără a afecta fondul dreptului de proprietate sau calitatea de asociat.

Remunerația administratorului va fi stabilită de instanță în funcție de natura și volumul activității firmei. Aceasta va fi plătită din patrimoniul societății, astfel încât moștenitorii să nu suporte cheltuieli suplimentare.

În nota de fundamentare, inițiatorii subliniază că măsura aduce stabilitate juridică și protejează interesele patrimoniale și contractuale ale firmelor.

Introducerea unui cadru legal clar și functional este esențială pentru a asigura continuitatea unei societăți comerciale în fața unor evenimente imprevizibile, precum decesul asociatului unic.

Lipsa unei intervenții rapide generează blocaje în societate, iar un mecanism previzibil permite protejarea intereselor patrimoniale și contractuale ale firmei, evitând pierderi irecuperabile.

Soluția propusă creează stabilitate juridic ă și permite autorităților publice să acționeze eficient.

Astfel, patrimoniul societății este conservat, jar relațiile comerciale pot fi menținute până la clarificarea situației succesorale, se arată în proiect.