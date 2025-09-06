Cea mai simplă rețetă de supă de roșii cu doar trei ingrediente

Aceasta este o rețetă cu doar 3 ingrediente ingrediente, dar cel mai mult contează sosul de paste pe care decideți să îl folosiți.

Întreaga aromă a supei depinde de asta. Așadar, folosiți un sos de paste de bună calitate. Aceasta este singura regulă. Veți avea sosul perfect, fără a fi nevoie să adăugați nimic în el sau să-l mai amestecați.

Iată cum se prepară această rețetă delicioasă de supă de roșii, conform foodtalkdaily.com.

Se pune tot borcanul de sos de roșii într-o cratiță, iar apoi vine ingredientul numărul doi: supa de pui. Se va turna mai întâi supa de pui în borcanul de sos de roșii, apoi îl vom agita bine. Vrem să ne asigurăm că profităm de orice picătură de sos. Apoi, vom turna din nou tot conținutul borcanului direct în cratiță.

Amestecăm bine sosul și supa până se omogenizează. Apoi, trebuie doar să le încălzim bine. Compoziția trebuie încălzită până când începe să facă bule. Apoi, o luăm de pe foc, adăugăm puțină smântână groasă pentru a echilibra aciditatea sosului și gata!

Dacă vreți să dați mai multă aromă superi de roșii, adăugați două ingrediente foarte bune. Puteți orna supa cu puțin parmezan ras și busuioc proaspăt. Dacă nu l e aveți, supa va fi foarte bună și fără ele.

Serviți supa de roșii cu o felie de pâine cu brânză sau cu o prăjitură clasică cu brânză la grătar!

Această supă este bogată, reconfortantă și plină de aromă, presupunând că ați ales sosul potrivit pentru paste. Este fin și cremos.

Important de reținut: dacă ați ales un sos mai gros de paste, asigurați-vă că treceți amestecul de sos/supă de pui prin blender, înainte de a adăuga smântâna.

Un borcan de sos de paste

O cană supă de pui cu conținut scăzut de sodiu

1⁄4 cană smântână groasă

Parmezan mărunțit și busuioc proaspăt, pentru ornat

Adăugați sosul de paste într-o cratiță la foc mediu spre mare. Adăugați supa de pui în borcanul cu sos de paste, închideți capacul și agitați bine pentru a curăța orice strop de sos rămas. Turnați supa de pui în cratiță cu sosul de paste. Se amestecă bine pentru a se combina. Se încălzește până când supa începe să fiarbă.

Se ia de pe foc. Adăugați smântâna și amestecați până se omogenizează bine. Transferați supa în bolul de servire. Ornați cu parmezan și busuioc.