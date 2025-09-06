Studiile recente contestă această teorie. Iată ce spun cercetările și experții despre siguranța și beneficiile ouălor.

Majoritatea oamenilor poate consuma ouă în siguranță în fiecare zi. Un ou are aproximativ 180-200 de miligrame de colesterol.

Orientările anterioare spuneau că oamenii ar trebui să consume mai puțin de 300 de miligrame de colesterol pe zi și nu mai mult de trei ouă pe săptămână.

Cu toate acestea, cercetări mai noi sugerează că colesterolul alimentar, cum ar fi cel din gălbenușurile de ou, are un impact redus asupra nivelului de colesterol LDL „rău” din sânge. Prin urmare, consumul de ouă este sigur pentru majoritatea oamenilor, arată Health.com.

Studiile recente sugerează că, în general, consumul de ouă nu crește nivelul de colesterol din sânge. Un studiu amplu a arătat chiar că un consumu de două de una până la de șase ori pe săptămână poate reduce riscul de deces din cauza bolilor de inimă și a accidentului vascular cerebral.

Asociația Americană a Inimii (AHA) recomandă, de asemenea, consumul a unul sau două ouă zilnic, ca parte a unei diete sănătoase pentru inimă.

Ouăle oferă proteine, grăsimi sănătoase, minerale precum seleniu, colină, folat și fier, precum și vitamine precum biotină și vitaminele B12, A, D, E și K. De asemenea, conțin compuși antioxidanți numiți luteină și zeaxantină.

Iată câteva diferențe nutriționale între albușul și gălbenușul de ou:

Albușurile de ou conțin majoritatea proteinelor și a vitaminei B5

Gălbenușurile de ou conțin mai mult seleniu, folat, fier și vitamina B12

Gălbenușurile de ou conțin, de asemenea, grăsimi sănătoase, colină și vitaminele A, D, E și K, pe care albușurile de ou nu le conțin

Ouăle au o reputație proastă pentru că au colesterol ridicat. Cu toate acestea, studiile arată că grăsimile saturate pot fi o problemă mai mare decât colesterolul. Consumul excesiv de grăsimi saturate poate crește riscul de boli de inimă.

Un ou zilnic oferă aproximativ 1,5 grame de grăsimi saturate. Prin comparație, o porție de 85 de grame de mușchi de vită gătit are 5,3 grame de grăsimi saturate.

„Singura problemă potențială legată de consumul zilnic de ouă este dacă reduce varietatea dietetică. Adăugarea altor surse alimentare este necesară pentru a asigura un aport mai larg de nutrienți și a reduce riscul de deficiențe”, a declarat Nikki Fata, medic nutriționist.

Modul în care gătiți ouăle poate afecta conținutul lor de calorii, colesterol și grăsimi saturate. Deși vă puteți bucura de diverse metode de a prepara ouăle, cea mai bună metodă de gătire depinde de dieta generală.

Prăjirea: Prăjirea ouălor cu unt va oferi un conținut mai ridicat de grăsimi saturate. O linguriță (5 grame) de unt adaugă 2,5 grame de grăsimi saturate. Prăjirea ouălor nu va adăuga prea mult la aportul total de grăsimi saturate dacă aveți o dietă săracă în grăsimi saturate.

Omletă: Omleta făcută cu unt, lapte sau smântână adaugă grăsimi saturate și colesterol.

Fierberea și poșarea: Fierberea și poșarea ouălor au calorii și grăsimi saturate mai puține decât ouăle prăjite sau omletă.

Încercați să le fierbeți sau să le poșați dacă dieta generală include și alte alimente bogate în grăsimi saturate.

Pentru majoritatea adulților sănătoși, consumul zilnic de ouă nu prezintă niciun risc. Ouăle au un conținut scăzut de grăsimi saturate și nu cresc semnificativ colesterolul. Riscul mai mare constă în ingredientele cu care sunt consumate de obicei, cum ar fi șunca, brânza sau untul.

AHA sugerează consumul a unul sau a două ouă zilnic, iar experții și cercetările susțin această recomandare.