10 alimente pe care nu ar trebui să le reîncălzești la cuptorul cu microunde. Generațiile mai tinere nici nu își pot imagina să facă fulgi de ovăz, ciocolată caldă sau popcorn fără cuptorul cu microunde. Și totuși, mulți folosim incorect cuptorul cu microunde pentru a reîncălzi alimentele.

Iată zece alimente pe care nu ar trebui să le reîncălzești la cuptorul cu microunde, potrivit Thehealthy.

Cu sau fără coajă, când un ou fiert tare este gătit la cuptorul cu microunde, umezeala din interior creează o acumulare extremă de abur, ca o oală sub presiune în miniatură, până la punctul în care oul poate exploda! Și mai înfricoșător este că oul poate exploda după ce a fost încălzit, în farfurie sau chiar în gură. Pentru a evita transformarea oului într-o bombă cu abur, tăiați-l în bucăți mici înainte de a-l reîncălzi sau, mai bine, evitați să-l puneți la cuptorul cu microunde.

Multe mămici congelează și depozitează laptele matern pentru utilizare ulterioară. Este foarte bine, atâta timp cât nu este reîncălzit la cuptorul cu microunde. În același mod în care cuptoarele cu microunde încălzesc neuniform farfuriile cu mâncare, acestea pot încălzi neuniform și un biberon cu lapte matern, creând „puncte fierbinți” care pot arde gura și gâtul bebelușului.

Apoi, există riscul cancerigen care vine odată cu reîncălzirea plasticului. FDA recomandă ca laptele matern și formula să fie decongelate și reîncălzite într-o oală pe aragaz sau folosind apă fierbinte de la robinet.

Ca soluție alternativă, puteți încălzi o cană de apă la cuptorul cu microunde și apoi puteți pune punga sau biberonul cu lapte matern în ea pentru a se decongela.

Mesele procesate conțin adesea substanțe chimice și conservanți care le prelungesc durata de valabilitate. Din păcate, încălzirea la microunde poate agrava starea acestor substanțe. Prin încălzirea cărnii procesate la microunde, este posibil să fim expuși, fără să știm, la modificări chimice, cum ar fi colesterolul oxidat, conform unui studiu publicat în Journal of Agricultural and Food Chemistry.

Un studiu publicat în revista Food Control sugerează că reîncălzirea cărnii procesate cu o explozie de radiații microunde contribuie la formarea produșilor de oxidare a colesterolului (COP), care au fost asociați cu dezvoltarea bolilor coronariene.

Potrivit Agenției pentru Standarde Alimentare, încălzirea orezului la microunde poate duce uneori la intoxicații alimentare. Problema cu orezul implică prezența comună a unei bacterii extrem de rezistente numite Bacillus cereus. Căldura ucide această bacterie, dar poate produce spori toxici, conform descoperirilor din Jurnalul Internațional de Microbiologie Alimentară – și surprinzător de rezistenți la căldură.

O serie de studii confirmă că, odată ce orezul este scos din cuptorul cu microunde și este lăsat la temperatura camerei, orice spori pe care îi conține se pot multiplica și provoca intoxicații alimentare dacă îl consumați. Aceste toxine pot provoca două tipuri de boli: un tip caracterizat prin diaree, iar celălalt, numit toxină emetică, caracterizat prin greață și vărsături.

Cel mai important lucru de înțeles despre cuptoarele cu microunde este că bacteriile nu sunt întotdeauna ucise de căldura lor, deoarece acestea încălzesc din exterior spre interior în loc de din interior spre exterior. Prin urmare, anumite alimente reîncălzite, predispuse la bacterii, vor avea un risc mai mare de a provoca îmbolnăviri atunci când aceste celule bacteriene supraviețuiesc.

Înainte de a consuma pui, trebuie să îl gătiți complet pentru a elimina toate bacteriile prezente. Deoarece cuptoarele cu microunde nu gătesc complet sau uniform toate părțile cărnii, este mai probabil să rămâneți cu bacterii supraviețuitoare, cum ar fi salmonella.

Dacă doriți să păstrați țelina, varza kale sau spanacul pentru a le consuma mai târziu ca resturi, planificați să le reîncălziți într-un cuptor convențional. Studiile arată că, atunci când sunt încălzite la cuptorul cu microunde, nitrații naturali (foarte buni pentru sănătate) se pot transforma în nitrozamine, care pot fi cancerigene.

Aceeași conversie chimică care se întâmplă la spanac este valabilă și pentru reîncălzirea sfeclei roșii și a napilor bogați în nitrați.

Când ardeii iuți sunt reîncălziți la microunde, capsaicina – substanța chimică care le conferă aroma picantă – este eliberată în aer. Transmisă în aer, substanța chimică poate arde ochii și gâtul.

Strugurii încălziți la microunde nu produc stafide, dar produc plasmă, o formă de materie creată atunci când gazul este ionizat și permite curentului electric să circule. Fructele întregi captează aburul sub pulpă, ceea ce înseamnă că ar putea exploda în timp ce se încălzesc.

Pericolul apare atunci când încercați să reîncălziți cartofii fierți. Gătirea cartofilor în folie de aluminiu protejează bacteria C. botulinum de căldură, ceea ce înseamnă că poate prospera, dacă cartoful stă prea mult timp la temperatura camerei și poate provoca botulism.