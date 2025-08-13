Măsura a fost luată ca urmare a suspiciunii că aceste produse ar putea fi infestate cu bacteria Listeria monocytogenes, responsabilă de apariția a 21 de cazuri de listerioză raportate la începutul lunii august, dintre care două au fost fatale.

Produsele au fost vândute atât pe teritoriul Franței, cât și în alte țări, fiind comercializate până la data de 9 august 2025, în special în supermarketuri, dar și prin canale internaționale.

Tipurile de brânzeturi afectate sunt moi, cu crustă înflorită, fabricate din lapte pasteurizat de capră sau vacă, produse de compania Chavegrand. Persoanele afectate de boală au vârste cuprinse între 34 și 95 de ani.

Investigațiile autorităților sanitare franceze, realizate de Agenția Națională de Sănătate Publică și Ministerul Agriculturii, au identificat date epidemiologice și microbiologice similare care sugerează legătura între consumul brânzeturilor Chavegrand și cazurile de listerioză.

Listerioza este a doua cauză a mortalității prin toxiinfecție alimentară în Franța, după salmoneloză. Boala poate apărea în formă invazivă, cu o rată de mortalitate de aproximativ 25% dintre pacienți, cauzele principale fiind adesea neurologice, inclusiv meningita.

Perioada de incubație a infecției poate varia între una și două săptămâni. Totuși, aceasta poate ajunge până la trei luni, iar femeile însărcinate prezintă un risc de 20 de ori mai mare decât restul populației.

Compania Chavegrand, fondată în 1952 și având 120 de angajați, a fost șocată de descoperirea contaminării, întrucât nu a mai înregistrat niciodată cazuri similare în istoria sa. Primul lot de brânzeturi a fost retras după ce o sesizare a fost făcută de lanțul de magazine Carrefour.

„Vestea este șocantă, iar fabrica de brânzeturi Chavegrand își exprimă condoleanțe familiilor afectate”, a declarat compania Chavegrand pentru Agenția France Presse (AFP).

Fabrica procesează aproape 50 de milioane de litri de lapte de vacă și 8 milioane de litri de lapte de capră anual, producând 6.500 de tone de brânză de vacă și 1.400 de tone de brânză de capră. De asemenea, produsele sale sunt distribuite sub mărci private.