Adevărul despre carnea din magazine. Atunci când te confrunți cu multe etichete precum carne „de la găini crescute în aer liber” sau „crescute la pășune”, e greu să stabilești ce contează când te gândești la ideea de ”etic”.

Koji Fujioka, manager la The Local Butcher Shop din Berkeley, California arată cum pot fi citite corect ambalajele, astfel încât carnea pe care o cumpărăm să se alinieze valorilor noastre, potrivit The Takeout.

În ceea ce privește etichetele, Fujioka a declarat:

„Poate fi dificil să știi cu certitudine anumite lucruri. Deși există reglementări federale limitate privind tratamentul și bunăstarea animalelor, cred că suntem departe de orice certificări (cum ar fi USDA Organic) care ar ajuta publicul să identifice produsele din carne din surse etice.”

Certificările sunt de obicei mai stricte și mai transparente decât afirmații vagi, precum „natural” sau „fără hormoni”. Aceste organizații evaluează fermele pe baza tratamentului animalelor, a practicilor de mediu și a bunăstării lucrătorilor.

„Există unele certificări de la terți, cum ar fi cele de la Global Animal Partnership și National Pork Board, pe care fermierii le pot plăti”, recunoaște Fujioka. „Costurile acestor certificări sunt prohibitive pentru exploatațiile mai mici”, adaugă el.

Orice consumator trebuie să înțeleagă ce înseamnă cu adevărat etichetele alimentelor „organice” și cum funcționează aceste certificări – și ce omit.

Pentru a obține o certificare, producătorii trebuie să treacă de inspecții de rutină, să mențină evidențe detaliate și, uneori, să facă modernizări costisitoare ale infrastructurii pentru a respecta standardele.

Aceasta nu este o sarcină ușoară pentru o mică fermă de familie.

Data viitoare când vizitați măcelăria sau piața, amintiți-vă de aceste întrebări sugerate de Koji Fujioka.

„Întrebați cum a fost crescut animalul”, sugerează el. „Cât spațiu i s-a permis? Pe ce tip de teren au fost crescute animalele? Pășune, paturi de pământ, beton? Cu ce a fost hrănit animalul?”

Relațiile personale cu furnizorul de carne pot dezvălui adesea mai mult decât o etichetă. O mică fermă locală, fără nicio certificare oficială, poate crește în continuare animale pe pășuni, implementând pășunatul rotativ și tratându-și animalele cu grijă și respect. Dacă nu cunoașteți fermierul, este posibil să nu descoperiți aceste informații.

Aprovizionarea etică merge adesea mână în mână cu agricultura regenerativă, care se concentrează pe sănătatea solului, biodiversitate și tratamentul uman al animalelor. Consultați site-uri precum LocalHarvest sau EatWild pentru a vă conecta cu producătorii.

„Nu vă bazați neapărat pe vânzător, piață sau măcelărie pentru a vă oferi toate informațiile. Va trebui să vă faceți puțină cercetare”, explică el.

Carnea provenită din surse etice ar trebui să reflecte respect pentru toată lumea: animale, pământ și oamenii care o produc, susține expertul.