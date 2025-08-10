Medicul Virgiliu Stroescu atrage atenția că un consum de friptură chiar și o singură dată pe săptămână crește riscul de cancer cu aproximativ 30%, recomandând astfel un consum responsabil și mai redus.

Specialistul în endocrinologie și nutriție Virgiliu Stroescu susține că un aliment important care crește semnificativ riscul de cancer în rândul românilor este carnea. El a explicat că persoanele care consumă o porție de friptură de mărimea jumătății unei palme o dată pe săptămână au un risc cu 30% mai mare de a dezvolta cancer.

De asemenea, Stroescu a menționat că carnea procesată crește riscul cu încă 20%, chiar și la cantități mici, de peste 50 de grame. În plus, a explicat că cartofii prăjiți conțin un aminoacid numit asparagină, care în contact cu uleiul încins formează acrilamidă, o substanță folosită la fabricarea pungilor și considerată periculoasă.

„Cine mănâncă o dată pe săptămână o porție de friptură cât jumătate de palmă are riscul de a face cancer cu 30% mai mare. Carnea procesată crește cu încă 20%, numai dacă ia 50 de grame. Cartofii prăjiți au un aminoacid numit asparagină și ăsta în ulei încins face o substanță din care se fac pungile, acrilamidă”, a explicat medicul Virgiliu Stroescu.

În schimb, el recomandă consumul de cereale dimineața.

„Dimineața, în general, este bine să mâncăm cereale, în special fulgi de ovăz. Mănânc și pâine integrală, mai iau și niște soia. (…) Carobul (un praf de roșcove – n.r.) are vitamine formidabile și este de 10 ori mai sănătos decât cacao. După aceea, nu ar fi rău să bem o supică de legume”, a adăugat medicul.

Cercetători de la UT Southwestern Medical Center au identificat un hormon denumit SCG2, care permite celulelor canceroase să evite apărarea naturală a organismului, deschizând astfel noi posibilități pentru tratamentele împotriva cancerului.

Studiul, publicat în revista Nature Immunology, arată că hormonul SCG2 se leagă de receptorul LILRB4 aflat pe suprafața celulelor imunitare, iar această interacțiune transformă celulele imune care ar trebui să atace tumorile în celule care le susțin.

Profesorul Cheng Cheng Zhang, care a condus cercetarea, a explicat că celulele mieloide, deși sunt printre primele celule imune recrutate în tumori pentru a le combate, se transformă rapid în celule care sprijină dezvoltarea tumorilor, transmite OncologyNewsToday.

„Celulele mieloide sunt printre primele celule imune recrutate de tumori, dar foarte repede aceste celule care luptă împotriva tumorilor se transformă în celule care susțin tumorile. Studiul nostru sugerează că receptorii de pe aceste celule mieloide sunt stimulați de acest hormon și ajung să suprime sistemul imunitar”, afirmă specialistul.

Mai multe experimente pe șoareci au confirmat că animalele cu tumori care produceau hormonul SCG2 dezvoltau cancere cu o creștere accelerată. Atunci când receptorul LILRB4 a fost blocat cu un anticorp sau hormonul SCG2 eliminat, ritmul de creștere a cancerului a fost redus semnificativ.

Descoperirea ar putea explica motivul pentru care imunoterapiile actuale sunt eficiente doar la 20-30% dintre pacienții cu cancer și ar putea duce la dezvoltarea unor tratamente noi care să împiedice această interacțiune dăunătoare.