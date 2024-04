Grătarul este preferat de foarte mulți români, mai ales dacă vorbim despre mici. Se pare, însă, că nici acesta nu este benefic pentru organism.

Potrivit spuselor medicului Virgiliu Stroescu grătarul este mult mai periculos decât fumatul.

Carnea preparată pe grătar conține o substanță periculoasă, iar dacă este consumată crește riscul de îmbolnăvire cu cancer. Substanța apare în momentul în care friptura intră în contact cu fumul degajat.

„Friptura are un efect cancerigen de vreo 5-6 ori mai mult. Mâncăm mușchi, dar mușchii respectivi au și grăsime și grăsimea în cantitate foarte mare dă acizi grași, care la rândul lor dau substanțe care sunt toxice, plus că dau în interiorul lor hormonii animali.

Medicul Virgiliu Stroescu a dezvăluit benzpirenul este o substanță toxică care apare atunci când grăsimea începe să curgă din carne. Ea este accentuată de cărbuni.

El a adăugat că un kilogram de carne pe grătar conține echivalentul a 700 de țigări benzpiren, dacă luăm în considerare cantitatea la kilogram.

Dacă ne raportăm la gram sau la 10 grame, acesta echivalează cu 7 țigări.

El a comparat activitatea de întoarcere a mititeilor pe grătar cu fumatul a 5-6 pachete de țigări în câteva ore.

Anterior, medicul a vorbit și despre băuturile alcoolice. Acesta spune că alcoolul este toxic pentru organism, indiferent de forma în care este consumat.

Așadar, nici vinul nu este bun. Precizările medicului au venit în contextul în care mai multe voci, printre care și nutriționiști, spun că un pahar de vin roșu pe zi este sănătos.

El a explicat că în cazul popoarelor mediteraneene, care consumă cantități semnificative de struguri și vin, observăm o scădere a bolilor cardiovasculare, însă nu datorită consumului de alcool, ci datorită dietei lor speciale și a stilului lor inteligent de viață.

El a menționat că într-o dietă vegetariană, consumul moderat de vin roșu poate fi acceptabil, cu condiția să fie must, iar în această formă, poate fi chiar benefic.

Cu toate acestea, dacă vinul conține alcool, acesta poate distruge orice celulă din organism. Prin urmare, concluzia sa a fost că alcoolul nu poate avea efecte benefice, ci este toxic.

„Alcoolul, sub orice formă, e toxic! Acum, popoarele care sunt mediteraneene și care consumă foarte mulți struguri și vin, având o dietă mai specială, la ei au scăzut bolile cardiovasculare, dar nu din cauza alcoolului, ci din cauza dietei și a regimului lor inteligent de viață.

Alcoolul sub orice formă nu face bine și a fost un mit. La dieta vegetariană poți să bei puțin vin roșu, că face bine. Dacă e must, e excelent, dacă are și alcool, distruge orice celulă a organismului nostru. Așa că alcoolul nu are cum să facă bine, e toxic”, a spus medicul Virgiliu Stroescu.