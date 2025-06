Carnea rezultată este adesea dură, ațoasă și neapetisantă. În încercarea de a rezolva această problemă, unii au început să-și pregătească puiul – adesea prin fierbere – înainte de a-l pune pe grătar. În încercarea de a rezolva această problemă, unii au început să-și pregătească puiul – adesea prin fierbere – înainte de a-l pune pe grătar.

Secretul pentru cel mai bun pui la grătar

Când cei de la site-ul The Takeout au întrebat-o pe Marissa Stevens, dezvoltatorul de rețete și bloggerul culinar din spatele Pinch and Swirl, ce părere are despre această metodă, ea a oferit câteva sfaturi.

„Dacă ai de gând să fierbi puiul înainte de a-l pune pe grătar, prepararea sous-vide este cu siguranță mai bună decât fierberea”, a spus ea. „Metoda permite să controlați temperatura și ajută puiul să rămână mai suculent. Puteți să-l puneți rapid pe grătar pentru aromă și textura, fără să vă faceți griji dacă este gătit”, a explicat ea.

De ce nu ar trebui să fierbi puiul înainte de a-l pune pe grătar

Întrebată de ce nu ar trebui fiert puiul înainte de a-l găti pe grătar, Marissa Stevens a spus: „Pierzi șansa de a-l face să aibă aromă, iar textura poate deveni foarte cauciucată. Dacă ești îngrijorat de gătirea insuficientă, mai bine începi cu bucăți mai subțiri sau bucăți care se gătesc uniform”.

Stevens a subliniat că fierberea poate face ca puiul să-și piardă aroma, iar pielea să devină atât de umedă încât este nu va mai fi crocantă, chiar și atunci când este pus pe grătar.

Puteți pune puiul crud peste zona cu temperatură scăzută până când este gătit, înainte de a-l prăji pe partea mai fierbinte, dezvoltând o aromă de fum și o textură crocantă. Dacă este făcută corect, această tehnică anulează posibilitatea ca puiul să fie pre-gătit. Puteți ajuta la prevenirea uscării puiului prin ținerea sa în saramură în prealabil.

Carnea de pui este o sursă excelentă de proteine și fier

Carnea de pui este o sursă excelentă de proteine deoarece conține toți aminoacizii esențiali, alături de vitaminele B și D, dar și de minerale. În plus, aceasta nu conține glucide, fibre sau vitamina C, putând fi asociată fără probleme cu legume, fructe, verdețuri și/sau cereale.

Trei sferturi din grăsimea pe care o are un pui se găsește în piele, iar aceasta este foarte ușor de îndepărtat înainte sau după preparare.

Astfel, carnea de pui rămâne foarte săracă în grăsimi, în special carnea albă, fiind o opțiune excelentă pentru cei ce țin dietă indiferent că fac acest lucru din motive estetice sau din motive de sănătate. Mai mult, datorită aminoacizilor din compoziție, carnea de pui are un efect tonic pentru sistemul nervos, iar consumarea ei scade apetitul.

Carnea de pui este una dintre principalele surse de fier ale organismului, deci una dintre principalele modalități de a lupta cu anemia. Avantajul fierului din carne este că acesta este de tip hemic, adică este absorbit de organism în proporție de 20-25%.