Robert Caraman, instructor de dresaj canin și fondator al Ringstar Club, a fost primul care a adus în România ideea de hotel destinat unui animal de companie. Inițiativa a pornit dintr-o nevoie personală, acum 16 ani, când nu găsea un loc potrivit pentru propriul câine.

În lipsa unei alternative, a decis să creeze el însuși un spațiu adaptat nevoilor animalelor, cât mai apropiat de mediul lor obișnuit – similar unei locuințe, cu un program personalizat. Așa a luat naștere primul pet hotel din România.

„A fost foarte simplu pentru că la vremea la care am făcut primul pet hotel, adică acum 16 ani, nu existau niște locuri în care mi-aș fi lăsat propriul meu câine și m-am gândit cum ar trebui să fie un loc în care mi-aș lăsa eu câinele și m-am gândit că ar trebui să fie cât mai apropiat de mediul în care acesta trăiește, cât mai apropiat de un apartament, o casă, cu un program special, așa cum e el obișnuit acasă. Și am zis: „Dacă nu există, lasă că îl facem noi”. Și așa am început”, a spus Robert Caraman, conform DC News.