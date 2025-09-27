Problema cu buruienile este că se pot răspândi cu ușurință, fie prin semințe, fie prin rădăcină, așa că există riscul ca acestea să treacă pe proprietatea ta și să-ți anuleze toată munca pe care ai făcut-o pentru o grădină perfectă.

Iată ce recomandă profesioniștii despre cum puteți să preveniți buruienile. Nu aveți nevoie de erbicide comerciale; de la crearea unor bariere și tampoane până la sănătatea gazonului, există o mulțime de opțiuni naturale, potrivit Homesandgradens.

Dacă nu ați făcut-o deja, acum este un moment bun pentru a instala o limită fizică între curtea voastră și a vecinului pentru a ține la distanță buruienile invazive.

„Barierele adânci, care se extind cu 5-10 cm sub suprafața solului, pot împiedica rădăcinile să treacă peste gardul vostru”, spune Ivana Agustina, șefă de proiect la serviciul de design peisagistic ShrubHub. „Materiale precum metalul, vinilul sau betonul asigură o separare excelentă, fără a arăta neprietenos”, adaugă ea.

Matthew Koch, expert în gazon de la ScottsMiracle-Gro, recomandă această abordare, observând că este utilă in blocarea buruienilor din vecini.

De asemenea, puteți adăuga plante la limitele proprietății. Acest lucru nu numai că va ajuta la prevenirea buruienilor, dar poate îmbunătăți și estetica curții și este benefic pentru polenizatori și alte animale sălbatice. Plantele mai înalte au și avantajul de a aduce mai multă intimitate.

Ivana sugerează să alegeți ierburi ornamentale. „Plante precum liriope, pachysandra sau chiar arbuști denși creează o competiție pe care majoritatea buruienilor pur și simplu nu o pot depăși”, spune ea.

Mulcirea în jurul noilor plante ajută la menținerea umidității în sol pentru a le menține sănătoase și este o altă măsură preventivă împotriva apariției buruienilor. Acest lucru blochează lumina de care au nevoie semințele de buruieni pentru a germina.

„Un gazon dens și viguros este cea mai bună apărare naturală împotriva invaziei buruienilor”, spune Matthew. „Iarba sănătoasă alungă buruienile limitându-le accesul la lumina soarelui, spațiu și nutrienți”, subliniază el.

Asigurați-vă că reparați orice pete goale ale gazonului, deoarece aici se dezvoltă buruienile.

Toamna devreme sau primăvara sunt ideale pentru supraînsămânțat, deoarece acest lucru oferă ierbii timp să se stabilească și să îndepărteze buruienile înainte ca acestea să aibă un punct de sprijin.

Controlul buruienilor nu este o „soluție unică”, ci o întreținere continuă.

„Vestea bună este că efortul constant dă roade. Doar 15 minute de întreținere în fiecare săptămână în timpul sezonului de vegetație pot menține gazonul curat pe tot parcursul anului, indiferent de ce se întâmplă alături”, spune ea.

Făina de gluten de porumb poate fi folosită ca pre-emergent organic, deși sincronizarea este esențială pentru eficacitate. Smulgerea regulată a buruienilor de la margini ajută la controlul răspândirii rădăcinilor lor.